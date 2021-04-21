В ближайшие выходные, с 24 на 25 апреля, в Москву придет десятая по счету "Библионочь". Как и в прошлом году, акция пройдет в онлайн-формате. Ради искусства от сна откажутся музеи, библиотеки, культурные центры. У всех свой повод удивлять - кто-то придумал необычную экскурсию, а кто-то подготовил спектакль или концерт. Все события в этом году будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Корреспондент "РГ" выбрал самые яркие события, которым стоит отдать свой выходной.

Чтобы принять участие в акции, понадобятся лишь смартфон, планшет или ноутбук с выходом в интернет. Ну и свободное время. Онлайн-трансляции начнутся 24 апреля в 18.00 и продлятся до четырех утра. Многие мероприятия пройдут в прямом эфире. Самые интересные запланированы на пяти виртуальных площадках. Каждая из них представит свою программу. Маленьким читателям будут интересны "Библиосумерки". Они начнутся в 16.00. Акция в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара стартует с онлайн-презентации книги "Игорь Курчатов. Секрет Бороды" о легендарном физике. Книги серии "Русская Арктика", в число которых входит "Игорь Курчатов", выполнены с использованием AR-технологий: иллюстрации оживают и открывают своему читателю новые детали. В 18.00 библиотека зовет ребят старше 10 лет на мастер-класс по стендапу для детей и подростков. Организаторы первой детской школы стендапа в России научат раскрепощаться и импровизировать на сцене, а выпускники покажут, на что способны, и выступят в прямом эфире со своими скетчами.

Ближе к вечеру наступит время читок. В 19.00 воспитанники детской оперной студии Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац прочтут отрывки из книги Филипа Пулмана "Северное сияние", а в 20.00 пройдет онлайн-встреча детского писателя Олега Роя. Автор расскажет о своих книгах, мультфильмах, любимых героях из "Джингликов", "Дракоши Тоши" и "Сказочного патруля", ответит на вопросы.

Специально для акции в библиотеке Гайдара Олег Рой написал "Сказку о том, как звезда потерялась". Ее маленьким зрителям прочтет заслуженный артист России Михаил Богдасаров. В течение дня участники также смогут увидеть запись северного научного шоу об опытах с холодом, презентацию книги Оусланда Бьёрна "Как стать героем-полярником. Учись у Нансена", интерактивную выставку по иллюстрациям московского художника Ирины Петелиной к "зимним" книгам "Снежная королева", "Хроники Нарнии" и "Двенадцать месяцев".

Тем, кто интересуется наукой и космосом, организаторы рекомендуют заглянуть в раздел "Просто космос". В 18.00 там пройдет встреча с Героем Советского Союза, космонавтом Александром Лавейкиным. Он впервые представит свою книгу "В небе и над Землей", в которой он публикует архивы своего отца. Автор расскажет о том, как он готовился к работе на борту орбитальной станции "Мир". В 19.00 начнется эфир из Дома-музея академика С.П. Королева, где расскажут о его любимых книгах. В 20.00 начнется презентация книги-альбома "Гагарин - первый!", в которой рассказывается о первом космонавте планеты через архивные фотографии, грамоты, медали. Особое внимание уделяется автографам первого покорителя космоса. Следом на связь выйдет популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Он пригласит желающих отправиться в путешествие в самые захватывающие и необычные места Солнечной системы.

На канале "ПРОчтение и не только" зрители увидят интервью с российскими писателями и деятелями культуры. Например, в 18.00 в эфир выйдет журналист, литературный критик и лауреат премии "Большая книга" Лев Данилкин. Он расскажет, как работал над созданием книги о Юрии Гагарине, изданной в 2011 году. Автор романов "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" Гузель Яхина в 20.00 презентует свою новую книгу "Эшелон на Самарканд". Зрители узнают, как она писала историю о спасении детей из голодающего Поволжья и насколько сильно события книги повлияли (и повлияли ли?) на ее мировоззрение. Также Яхина расскажет о любимых авторах и художественных текстах, которые ее вдохновляют, поговорит об экранизации своих произведений и ответит на вопросы гостей. А в 3.00 ночи о творческой деятельности, работе на MTV и литературе расскажет российская теле- и радиоведущая, журналистка Тутта Ларсен.

Запланировано более 50 онлайн-экскурсий, мастер-классов, концертов и прямых эфиров

Любителей видеоподкастов ждут в разделе "Соседний стеллаж". К примеру, в прямом эфире специальный корреспондент Любознательная Дашка пойдет на экскурсию в московский Музей космонавтики. Вместе с гидом она откопает новые факты о космосе, покажет самые интересные экспонаты и опробует аттракционы, которые есть в музее. На этом же канале в 18.46 выйдет премьерный выпуск шоу "БиблиоТАКСИ", созданный совместно с сервисом "Яндекс.Go". Это интеллектуальное шоу, участниками которого становятся случайные пассажиры. Они могут бесплатно доехать до места назначения, если правильно ответят на вопросы. Еще одну битву умов - игру "БиблиоQuiz" - планируется провести в прямом эфире. Регистрацию на нее откроют заранее на официальном сайте библиотек юга Москвы.

Книгоманы пообщаются со своими любимыми авторами в прямом эфире. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

На канале "Диалоги о прошлом и будущем" желающие смогут посмотреть театральные читки, пообщаться с писателями и узнать о новых библиотечных проектах. Трансляция будет идти из библиотеки издательств в парке "Зарядье" с 18.00 до 02.00. Например, на связь с читателями выйдет соавтор книги "Пиши, сокращай" Людмила Сарычева. Она расскажет, как любовь к своему делу может привести к созданию бестселлера и что делать после того, как ты изменил мир.

Кстати

Не спать!

Посмотреть программу и присоединиться к акции можно на портале night.bibliogorod.ru. Акцию в очередной раз поддержали известные книжные магазины и издательства. А это значит, что с 24 по 26 апреля горожане смогут приобрести книги со скидкой от 10 до 30 процентов. Для этого на сайте акции указан промокод и перечислены магазины, участвующие в "Библионочи".