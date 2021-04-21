Игорь Артамонов прокомментировал Послание главы государства

- Послание Президента потрясает своей социальной направленностью, - отметил Игорь Артамонов. - Владимир Путин представил инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить.
Глава Липецкой области прокомментировал, что в послании озвучен ряд приоритетных для региона вопросов.
- Сохранение всех прежних выплат и появление новых - это то, чего не хватало, - считает Игорь Артамонов.
В Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин сообщил о введении выплат на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. С 1 июля на каждого ребенка в среднем будет выделено по 5600 рублей. Материальную помощь также получат беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им будут выплачивать по 6300 рублей ежемесячно. Каждый российский школьник и первоклассник в этом году получит по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. Больничный по уходу за ребенком до семи лет родителям будут оплачивать в стопроцентном размере.
Также Президент России сообщил, что в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк. Большая стройка начнется в сфере образования - в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.
- Уверен, что в их числе будут и школы нашего региона, - отметил Игорь Артамонов. - Планируется поставка 16 тысяч школьных автобусов, доплаты кураторам учебных процессов в техникумах и колледжах, модернизация вузов. На обновление домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах выделяются 24 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию. Будем работать, чтобы попасть в программу, предложим проекты.
Важным глава региона назвал и тезис о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии по принципу - "Получил прибыль за счет природы - убери за собой".
- Решение экологических проблем - важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы, - подчеркивает Игорь Артамонов.
Президент подчеркнул, что в ближайшие три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в режиме "одного окна", а в последствии они перейдут в онлайн и будут оказываться круглосуточно. Игорь Артамонов подчеркнул, что в Липецкой области в этом направлении уже проделана большая и плодотворная работа. В частности, практически все услуги соцзащиты переведены в МФЦ.
- Это то, к чему мы стремимся в регионе, - отмечает Игорь Артамонов. - По возвращении из Москвы сразу проведу совещание с МФЦ и ЕДС. Обсудим, какие новые услуги и сервисы они готовы начать оказывать в ближайшее время и что для этого надо сделать.