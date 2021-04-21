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21.04.2021 17:39

Игорь Артамонов прокомментировал Послание главы государства

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поделился впечатлениями от Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава государства обозначил приоритетные направления развития страны, уделив особое внимание социальной политике.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Послание Президента потрясает своей социальной направленностью, - отметил Игорь Артамонов. - Владимир Путин представил инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить.

Глава Липецкой области прокомментировал, что в послании озвучен ряд приоритетных для региона вопросов.

- Сохранение всех прежних выплат и появление новых - это то, чего не хватало, - считает Игорь Артамонов.

В Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин сообщил о введении выплат на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях. С 1 июля на каждого ребенка в среднем будет выделено по 5600 рублей. Материальную помощь также получат беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им будут выплачивать по 6300 рублей ежемесячно. Каждый российский школьник и первоклассник в этом году получит по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. Больничный по уходу за ребенком до семи лет родителям будут оплачивать в стопроцентном размере.

Фото: Администрация Липецкой области
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Также Президент России сообщил, что в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк. Большая стройка начнется в сфере образования - в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.

- Уверен, что в их числе будут и школы нашего региона, - отметил Игорь Артамонов. - Планируется поставка 16 тысяч школьных автобусов, доплаты кураторам учебных процессов в техникумах и колледжах, модернизация вузов. На обновление домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах выделяются 24 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию. Будем работать, чтобы попасть в программу, предложим проекты.

Важным глава региона назвал и тезис о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии по принципу - "Получил прибыль за счет природы - убери за собой".

- Решение экологических проблем - важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы, - подчеркивает Игорь Артамонов.

Президент подчеркнул, что в ближайшие три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в режиме "одного окна", а в последствии они перейдут в онлайн и будут оказываться круглосуточно. Игорь Артамонов подчеркнул, что в Липецкой области в этом направлении уже проделана большая и плодотворная работа. В частности, практически все услуги соцзащиты переведены в МФЦ.

- Это то, к чему мы стремимся в регионе, - отмечает Игорь Артамонов. - По возвращении из Москвы сразу проведу совещание с МФЦ и ЕДС. Обсудим, какие новые услуги и сервисы они готовы начать оказывать в ближайшее время и что для этого надо сделать.

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