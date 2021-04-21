Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Александр Мелешенко 
07:00 21.04.2021

Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

Программе льготной ипотеки на днях исполнился ровно год, но она и не думает сдавать обороты. Особенно это заметно в Москве - на нее приходится 28% от суммы всех выданных в России льготных кредитов. Действительно ли заемные деньги помогают москвичам решать квартирный вопрос? Есть ли им из чего выбирать? Как изменились цены на жилье? Корреспондент "РГ" искал ответы.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Напомним, льготную ипотеку в России запустили в апреле прошлого года, чтобы решить сразу две задачи. С одной стороны, помочь людям купить жилье на выгодных условиях, а с другой - поддержать застройщиков во время пандемии. Главная особенность этой ипотеки - ставка не превышает 6,5%, взять ее можно только на новостройки.

Фото: VadmaRy / istockphoto
Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Программа довольно быстро превзошла все ожидания, а одним из регионов-лидеров по числу выданных кредитов стала Москва. В Комплексе экономической политики столичной мэрии подсчитали, что за год в городе выдали 361,2 миллиарда рублей льготных кредитов. Интересно, что объем кредитования растет с каждым месяцем даже в этом году. Если в январе москвичи взяли на жилье 21 миллиард рублей, то в феврале уже 33,9 миллиарда, а в марте 35,4 миллиарда. В среднем каждый дель столичные банки выдают 180 льготных кредитов.

Конечно, помимо позитивных моментов у такой бурной активности есть и негативные стороны. Во-первых, резко растущий спрос спровоцировал рост цен на жилье во всем столичном регионе - квартиры подорожали более чем на 20%, а в некоторых локациях и на все 30. В аналитическом центре портала недвижимости "Циан" говорят, что даже в январе-марте этого года новостройки столицы подросли в цене на 7,7%, преодолев психологическую отметку в 250 тысяч рублей за "квадрат". Конечно, вверх цены подтолкнула не только льготная ипотека, но и дорожающие стройматериалы вместе с нехваткой рабочей силы, но высокий спрос тоже внес свою лепту.

Еще одно интересное явление - дефицит предложения. На рынке новостроек столицы сейчас продается меньше 60 тысяч квартир и апартаментов. Вроде бы немало, но это минимум с валютного кризиса 2014 года - тогда горожане тоже бросились раскупать жилье. Об этой тенденции говорят не только эксперты, но и рядовые покупатели. Финансовый аналитик Артем Николашин, к примеру, переехал в Москву из Волгограда несколько лет назад и теперь решил остаться здесь с концами. Чтобы обзавестись жильем, продал свою "однушку" в городе на Волге за 2 миллиона рублей и начал поиски в столице. "Думал о льготной ипотеке, но в новостройках ничего подходящего найти не могу - чаще всего предлагают варианты со сроком сдачи в 2022-23 году, а мне квартира нужна сейчас, - объясняет Артем "РГ". - Переключился на вторичный рынок, но там тоже объявлений не так много - риелторы говорят, что многое раскупили еще в прошлом году".

Фото: iStock
Россиян предупредили о росте налога на недвижимость

Эксперты признают, что этот случай типичный - выбор сейчас ограничен. Привела к этому не только льготная ипотека, но и сопутствующие факторы - в Москве традиционно много приезжих, которые при любой возможности стараются обзавестись собственным углом и стимулируют спрос. А еще обеспеченность жильем в столице одна из самых низких в стране - около 20 "квадратов" на человека. И хотя новостроек в городе вводится много, но и население растет не меньшими темпами.

Сейчас читают

Госуправление
20.04.2021

Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Михаил Мишустин расширил условия программы "Семейная ипотека". До сих пор купить с ее помощью можно было лишь готовое жилье. Теперь же эти средства можно пустить также на приобретение земельного участка и строительство на нем своего коттеджа

Недвижимость
20.04.2021

Россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

Россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

Граждане станут получать информацию о своей недвижимости в личном кабинете на портале госуслуг. Возможности сервиса расширены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина. Данные будут загружаться из Единого государственного реестра недвижимости

Ипотека
19.04.2021

Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов

Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в программу "Семейная ипотека". Теперь семьи с детьми смогут взять ее и на строительство домов. "Рассчитываем, что 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия", - отметил председатель правительства