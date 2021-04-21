Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

Программе льготной ипотеки на днях исполнился ровно год, но она и не думает сдавать обороты. Особенно это заметно в Москве - на нее приходится 28% от суммы всех выданных в России льготных кредитов. Действительно ли заемные деньги помогают москвичам решать квартирный вопрос? Есть ли им из чего выбирать? Как изменились цены на жилье? Корреспондент "РГ" искал ответы.

Напомним, льготную ипотеку в России запустили в апреле прошлого года, чтобы решить сразу две задачи. С одной стороны, помочь людям купить жилье на выгодных условиях, а с другой - поддержать застройщиков во время пандемии. Главная особенность этой ипотеки - ставка не превышает 6,5%, взять ее можно только на новостройки.

Программа довольно быстро превзошла все ожидания, а одним из регионов-лидеров по числу выданных кредитов стала Москва. В Комплексе экономической политики столичной мэрии подсчитали, что за год в городе выдали 361,2 миллиарда рублей льготных кредитов. Интересно, что объем кредитования растет с каждым месяцем даже в этом году. Если в январе москвичи взяли на жилье 21 миллиард рублей, то в феврале уже 33,9 миллиарда, а в марте 35,4 миллиарда. В среднем каждый дель столичные банки выдают 180 льготных кредитов.

Конечно, помимо позитивных моментов у такой бурной активности есть и негативные стороны. Во-первых, резко растущий спрос спровоцировал рост цен на жилье во всем столичном регионе - квартиры подорожали более чем на 20%, а в некоторых локациях и на все 30. В аналитическом центре портала недвижимости "Циан" говорят, что даже в январе-марте этого года новостройки столицы подросли в цене на 7,7%, преодолев психологическую отметку в 250 тысяч рублей за "квадрат". Конечно, вверх цены подтолкнула не только льготная ипотека, но и дорожающие стройматериалы вместе с нехваткой рабочей силы, но высокий спрос тоже внес свою лепту.

Еще одно интересное явление - дефицит предложения. На рынке новостроек столицы сейчас продается меньше 60 тысяч квартир и апартаментов. Вроде бы немало, но это минимум с валютного кризиса 2014 года - тогда горожане тоже бросились раскупать жилье. Об этой тенденции говорят не только эксперты, но и рядовые покупатели. Финансовый аналитик Артем Николашин, к примеру, переехал в Москву из Волгограда несколько лет назад и теперь решил остаться здесь с концами. Чтобы обзавестись жильем, продал свою "однушку" в городе на Волге за 2 миллиона рублей и начал поиски в столице. "Думал о льготной ипотеке, но в новостройках ничего подходящего найти не могу - чаще всего предлагают варианты со сроком сдачи в 2022-23 году, а мне квартира нужна сейчас, - объясняет Артем "РГ". - Переключился на вторичный рынок, но там тоже объявлений не так много - риелторы говорят, что многое раскупили еще в прошлом году".

Эксперты признают, что этот случай типичный - выбор сейчас ограничен. Привела к этому не только льготная ипотека, но и сопутствующие факторы - в Москве традиционно много приезжих, которые при любой возможности стараются обзавестись собственным углом и стимулируют спрос. А еще обеспеченность жильем в столице одна из самых низких в стране - около 20 "квадратов" на человека. И хотя новостроек в городе вводится много, но и население растет не меньшими темпами.