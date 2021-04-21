Многодетную мать из Воронежской области осудили за убийство сына

Молодая женщина из поселка Каменка признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Воронежской области, 33-летняя жительница райцентра, уже имея трех маленьких детей, не хотела рожать четвертого. Она скрывала свою беременность от родственников и не обращалась к врачам. В сентябре 2020 года женщина родила доношенного сына в комнате общежития по улице Привокзальной, положила младенца в пластиковое ведро, а затем, убедившись, что он не подает признаков жизни, закопала рядом с домом.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии", - пояснили в ведомстве.

Как ранее отмечал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Игорь Долгих, женщина полностью признала вину, при совершении преступления находилась во вменяемом состоянии. Приговор суда может быть обжалован в течение 10 дней.