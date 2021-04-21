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21.04.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Московские причалы и набережные готовы к старту навигации

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Михеев / РГ Фото: Сергей Михеев / РГ
Фото: Сергей Михеев / РГ

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Проведены масштабные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится в конце апреля, - отметил Петр Бирюков. - После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов".

Заместитель мэра рассказал, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала.

"Кроме стандартной промывки и уборки территории, проведены работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвечают за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку, - рассказал Петр Бирюков. - Налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению".

Капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала завершился в прошлом году. С началом навигации они начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

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