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21.04.2021 18:32
Рубрика: Общество

Московским школьникам помогут выстроить индивидуальную траекторию обучения

Текст: Ирина Огилько

Учащимся шестых классов московских школ помогут выстроить личную траекторию обучения в соответствии с их образовательными потребностями. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
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По данным пресс-службы, в рамках городского фестиваля "Школа успеха" для учеников 6-х классов столицы проведут диагностику функциональной грамотности или, проще говоря, выявят их слабые и сильные стороны в процессе обучения. Компьютерную диагностику проведут в два этапа. Результаты работ учащихся помогут понять, в чем именно заключаются проблемы, если они есть, дадут возможность своевременно организовать в школе необходимые дополнительные занятия для помощи ребятам в освоении знаний.

"6-й класс по сути является экватором школьной жизни каждого ребенка, - рассказали в пресс-службе департамента образования и науки. - На этом этапе важно не только зафиксировать промежуточные результаты учащихся, но и понять, насколько комфортно и эффективно будет проходить их обучение во второй половине школьной жизни. Для этого нужно выяснить, есть ли у детей пробелы в знаниях - и если да, то какие именно; узнать, на что нужно обратить особое внимание, чтобы правильно выстроить дальнейшую образовательную траекторию развития ребенка". Это поможет школам скорректировать процесс обучения, чтобы в дальнейшем успешно сдать экзамены в 9-м и 11-м классах и адаптироваться в современном высокотехнологичном мире, выстроить свою прямую профессионального роста в будущем.

Как отметили с пресс-службе, первый этап компьютерного тестирования по читательской грамотности пройдет 21 и 22 апреля, а 27 и 28 апреля второе - по математической грамотности. Также будет возможность пройти их в резервные дни: 18 мая (читательская грамотность) и 20 мая (математическая грамотность). Оценка уровня читательской и математической грамотности школьников никак не влияет на годовые отметки шестиклассников.

Ознакомится с демоверсий можно здесь.

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