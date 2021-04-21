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21.04.2021 08:28
Рубрика: Экономика

Москва и Тула подготовят новые межрегиональные предложения для туристов

Текст: Любовь Проценко

В столице состоялась стратегическая сессия с участием представителей Комитетов по туризму Москвы и Тульской области, а также экспертов. На встрече прорабатывалась дорожная карта для увеличения турпотока между двумя регионами и новые туристические предложения для их жителей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Пандемия подтолкнула к развитию внутренний туризм в России

"Пандемия хоть и стала сложнейшим испытанием для туротрасли, она дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот объективный фактор нужно использовать - улучшать инфраструктуру, предлагать новые интересные маршруты, чтобы и в будущем сохранять такой же высокий спрос на путешествия внутри страны. Тульская область - наш сосед и важный партнер. Мы уже активно сотрудничаем в сфере туризма, например в рамках Russpass. И сейчас расширяем наше взаимодействие", - пояснила Сергунина.

Как отметила председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина, оба региона связывают добрососедские отношения и совместные проекты в самых разных направлениях.

"Очень рады, что продолжаем взаимодействие и в отрасли туризма. В последние годы благодаря работе, проведенной под руководством губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, туристический поток динамично растет. Традиционно большую его часть составляют гости из Москвы и Московской области, и мы планируем по-прежнему активно привлекать путешественников из столичного региона", - подчеркнула Лариса Соломатина.

По ее словам, стратегическая сессия между Москвой и Тульской областью прошла плодотворно, специалисты наметили план действий, который позволит увеличить перекрестный турпоток между двумя регионами. В частности, речь идет о новых турпредложениях, ориентированных на современные запросы разных категорий путешественников - молодежи, семей с детьми и других. Для каждой целевой группы решено разработать свои уникальные маршруты.

Так, в маршрут по Москве для семейной аудитории из Тульской области предложено включить спортивный комплекс "Лужники", парк развлечений "Остров мечты" и другие знаковые объекты столицы, интересные именно этой категории. А в маршрут по Туле для московской молодежи, предпочитающей культурно-познавательный туризм, войдут интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры города.

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