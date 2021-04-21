Пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля

Открытие навигации в Москве начнется с парада судов всех судоходных компаний, которые в этом году будут ходить в столице. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию нового туристического сезона и летней навигации.

Мероприятие начнется в 10:00 от Новоспасского моста. Чуть позже в этот же день официальное открытие запланировано на пристани Северного речного вокзала.

Как рассказал президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов, всего в этом году выйдет порядка 100 теплоходов в Москве и Подмосковье. Среди новых маршрутов он отметил регулярный путь от Северного речного вокзала до причала в городе Химки с заходом в бухту Левобережная.

"Ходить по маршруту будет пять судов, средняя стоимость билетов в утренние часы составит 37 рублей и расплатиться можно будет картой "Тройка", - уточнил "РГ" Кирилл Евдокимов. - Такая связка согласована с властями двух субъектов федерации, и в утренние и вечерние часы будней она станет одним из городских видов пассажирского транспорта, наряду с автобусами и поездами".

По прогнозам Евдокимова, ориентировочный объем пассажирских перевозок, без учета круизов, составит около одного миллиона человек. Как напомнил судовладелец, в прошлом году столичные судоходные компании перевезли порядка 800 тысяч человек, а в 2019 году - объем составил 1,2 млн пассажиров.