Новая формула газификации частного сектора пока так и не заработала, а тарифы на подключение населения к газовым сетям продолжают расти. Цены на проведение трубы к жилому дому (так называемая последняя миля) с 2019 по 2021 год, по данным Общероссийского народного фронта, в среднем выросли на 28,5%, а в некоторых регионах даже в два раза.

За два года работы по подключению к газу подорожали на треть. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Разработка и внедрение механизма новой социально ориентированной газификации, без привлечения средств граждан, начались 10 месяцев назад. Новая концепция была готова уже к концу лета 2020 года, но до внедрения дело так и не дошло. Основные сложности, как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн рублей, и 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.

С 2019 года цены на подключение к газоснабжению в целом выросли почти на треть, что значительно выше инфляции, сообщает ОНФ. В Рязанской области цена прокладки метра трубы подскочила с 957 рублей в 2019 году до 2955 рублей в 2021 году. В 2,5 раза выросли цены в Краснодарском крае, Новгородской области. Более чем в 1,5 раза - в Тульской и Тюменской областях.

При этом в шести регионах тарифы за последние годы снизились - например, в Ненецком АО, Архангельской, Воронежской областях.

Для сравнения региональных тарифов эксперты взяли стоимость подземной прокладки стальной трубы газопровода диаметром 57 мм. Выяснилось, что в Калининградской области эти работы оцениваются в 529,64 рубля за метр, тогда как, например, в Новгородской - в 13 раз дороже (6986,51 рубля). В число "лидеров" по стоимости входят также Краснодарский край и Тульская область. В Орловской и Тверской областях, Чечне, Северной Осетии цены, напротив, ниже тысячи рублей за метр. "Объяснить такой разброс разумными причинами невозможно, - считает замруководителя Исполкома по региональной работе ОНФ Артем Бичаев. - Например, Краснодарский край вряд ли можно отнести к регионам с вечной мерзлотой, где прокладывать трубы намного сложнее, чем в Калининграде".

Если газопровод проходит недалеко от дома, то подключение часто обходится жителям примерно в 70 тысяч рублей. "Такие траты лежат в пределах двух среднедушевых ежемесячных доходов и могут быть признаны доступными для большинства населения", - отмечают в ОНФ. Но если на пути к газопроводу большое расстояние, дорога или водоем, работы дорожают. ОНФ собрал десятки договоров из 25 регионов, где за подключение нужно заплатить около 360 тысяч рублей. Одной из многодетных семей из Удмуртии, чей дом находится в 186 метрах от газопровода, был выставлен счет в 635 тысяч рублей. В Челябинской области с жителя Кыштыма запросили за подключение к газу 27 млн рублей. Газовая труба находится в 185 метрах от дома, но газовщики планируют прокладывать соединение с расстояния в 16 км.

С жителя запросили за подключение дома к газу 27 млн рублей

Цены скачут даже в соседних городах одного региона, отмечают в ОНФ. При этом каждая газовая компания обслуживает свои муниципалитеты, выбрать, к кому подключиться, жители не могут. "Строительство газопровода низкого давления не является видом деятельности с регулируемыми тарифами", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. После внедрения нового механизма газификации "последняя миля" должна стать для бытовых потребителей бесплатной.

В ОНФ считают, что необходимо изменить систему расчета тарифов на подключение к газовым сетям, и готовят обращения в минэкономразвития, ФАС и к региональным властям.

Правительством разрабатывается перечень мероприятий, направленных на развитие газификации регионов, сообщили в пресс-службе минстроя. В частности, прорабатываются предложения по упрощению подключения к инженерным сетям и переноса коммуникаций. Также вместе с ресурсоснабжающими организациями минстрой корректирует в соответствии с потребностями жилищного строительства их инвестиционные программы.