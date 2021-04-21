Столичные рестораторы предлагают открыть летние веранды на парковках

Этой весной в столице может открыться еще больше летних веранд. Рестораторы предложили мэрии провести эксперимент, разрешив небольшим кафешкам поставить столы и стулья на переоборудованных парковочных местах. Нужны ли городу веранды такого формата? Мнения экспертов на этот счет разошлись.

Более трех тысяч кафе и ресторанов планируют выйти на улицы города со столиками, скамейками и зонтиками, под которыми можно уютно и вкусно посидеть с друзьями или семьей. Первые террасы уже открылись и, пока светило солнце, принимали гостей.

"В хорошую погоду москвичи предпочитают обедать и встречаться на свежем воздухе, поэтому рестораны без веранд, как правило, пустуют. Особенно нелегко приходится маленьким заведениям, которые не могут выставить столики перед входом из-за узких тротуаров. Именно поэтому Федерация рестораторов и отельеров России вместе с экспертным центром "Пробок. Нет" предложили в теплое время года использовать часть стоянок на улицах города для установки парклетов - конструкций, которые являются продолжением тротуара. На них может разместиться терраса или появиться уютная зона отдыха с лавочками и цветочными клумбами", - рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он напомнил, что в Москве действует определенный стандарт, в соответствии с которым от края летнего кафе до края тротуара должно быть расстояние не меньше чем 2,25 метра. Чтобы не остаться без выручки летом, рестораны, расположенные на узких тротуарах, несколько лет назад нашли выход - открывать окна своих заведений и на них сажать гостей либо приставлять к стене заведения две-три лавки. "Если разрешить ставить столики на парковке перед небольшим рестораном, то он сможет принимать гостей летом, как и другие заведения с полноценной верандой, а значит, будет зарабатывать, сохранит рабочие места, будет платить налоги", - добавил Игорь Бухаров.

По его словам, во всем мире уже давно парковки отдают на время под зоны отдыха. Так поступают в Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене, а в Барселоне на выходные закрывают для автомобилистов целые улицы, чтобы жители и гости города могли спокойно гулять.

Вопреки ожиданиям, предложение поддерживают не все рестораторы. Дмитрий Левицкий, к примеру, не видит смысла в том, чтобы забирать парковочные места рядом с рестораном, на которых могут оставить авто его же гости. "Москвичи, как правило, страдают от отсутствия парковочных мест, и для ресторана большая удача, если у его входа есть пара стоянок. У некоторых кафе на парковках останавливается малый грузовой транспорт для отгрузки продуктов. К тому же я не представляю, как поперек пешеходного потока официант должен обслуживать такую веранду. Да и сидеть гостям, когда с одной стороны пешеходы, а с другой - машины, то еще удовольствие, а главное - небезопасно", - отметил ресторатор.

Когда в городе только звучали первые предложения об установке террас, тоже говорили: "Пыльно, неудобно, шумно". Но сейчас веранды никому не мешают и свободных столов на них практически не бывает, отвечает глава центра "Пробок. Нет" Александр Шумский. "Летом, чтобы погулять, 95% людей приезжают в центр на общественном транспорте, поэтому ресторан не пострадает от отсутствия стоянок, - считает он. - К тому же парклеты не будут занимать все парковочное пространство. Пока мы предлагаем провести эксперимент в нескольких местах на тихих улицах - к примеру, на Большой Дмитровке, Большой Никитской и Пятницкой, забрав одно-два парковочных места, где ресторан сможет посадить от 8 до 15 человек", - рассказал он.

Более трех тысяч кафе и ресторанов планируют выйти на улицы города со столиками, скамейками и зонтиками

По его словам, такая небольшая терраса увеличит выручку заведения в среднем на 20%. Что касается безопасности, то веранды появятся исключительно на тех улицах, где машины передвигаются с низкой скоростью. От проезжей части террасу будут отделять бетонные блоки - такие же, как установлены у входов в метро и подземные переходы.

То, что эти меры обеспечат полную безопасность гостей кафе, сомневается директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Он считает, что нормальный столик не получится поставить на стоянке, ширина которой в городе 2,5 метра. "На расширенных тротуарах веранды смотрятся хорошо, и отдыхающим там комфортно. Но нельзя сажать людей на проезжую часть, туда, где улица не является пешеходной и движение автотранспорта разрешено. Кто станет обедать, когда на расстоянии вытянутой руки разъезжают автомобили?" - размышляет эксперт. Он напомнил, что в автопарке Москвы примерно треть "грязных" авто, то есть экокласса "Евро-2" и ниже. Впрочем, даже самый "чистый" автомобиль многим не прибавит аппетита, уверен он.