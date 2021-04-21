В московском метро иностранец украл миллион рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о задержании полицией в московском метро иностранного гражданина, который украл чужой рюкзак с деньгами.

Как выяснилось, около шести часов утра один из пассажиров забыл свои вещи в вагоне электропоезда, который следовал по кольцевой линии столичной подземки. Другой мужчина заметил это и, стараясь не привлекать внимание, забрал оставленный рюкзак себе.

Заметив пропажу, пассажир обратился в полицию. По его словам, в рюкзаке помимо личных вещей находились документы и более миллиона рублей, которые он планировал дать в долг приятелю для покупки автомашины.

Сотрудники уголовного розыска задержали вора на территории Центрального административного округа Москвы. В ходе обыска по месту его фактического проживания обнаружено похищенное имущество и деньги, которые уже возвращены законному владельцу. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.