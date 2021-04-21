В Москве ликвидировали наркопритон

На востоке столицы, на Первомайской улице, ликвидировали наркопритон. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что полицейские задержали хозяина этой квартиры - 41-летнего жителя Москвы. Он за алкоголь предоставлял свою квартиру наркоманам.

В "нехорошей" квартире обнаружены использованные шприцы со следами героина и иные предметы для употребления запрещенных средств и веществ.

С задержанного организатора притона взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.