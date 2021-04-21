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Текст:   Сергей Бабкин 
13:55 21.04.2021

В Москве обновлен рекорд по числу ипотечных сделок

Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Число ипотечных сделок в Москве в марте по сравнению с февралем выросло почти на 25%. Как отметили в пресс-службе столичного управления Росреестра, за этот период было заключено 11 404 договора жилищного кредитования.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Как льготная ипотека изменила московский рынок жилья

Если брать в целом первый квартал 2021 года, то общее число ипотечных договоров составило 26 534. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года (24 864) и на 30% больше, чем двумя годами ранее (20 388).

"По итогам прошлого месяца зафиксирован наивысший за все годы мартовский показатель по количеству ипотечных сделок с жильем. Кроме того, максимальным стало и число оформленных москвичами ипотек в первом квартале", - отметил руководитель управления Игорь Майданов.

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