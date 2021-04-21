В Москвы задержан мошенник, провернувший аферу на 4 млн рублей

На западе Москвы задержали мошенника, организовавшего аферу с цветами почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО Москвы.

Он сообщил своему знакомому, что якобы занимается цветочным бизнесом. И предложил вложить деньги на приобретение и реализацию цветов. При этом пообещал, что будет заниматься всем сам и быстро отдаст не только одолженную сумму, но и дополнительные проценты от продажи. Знакомый поверил и передал аферисту 3 миллиона 932 тысячи рублей. Но вскоре лже-бизнесмен перестал отвечать на телефонные звонки. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ранее судимый мужчина. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.