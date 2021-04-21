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Рубрика: Общество

В планетарии рассказали о лучшем времени для наблюдения за звездопадом Лириды

Пик метеорного потока Лириды в этом году придется на ночи 21, 22 и 23 апреля. Однако наблюдать звездопад получится только на рассвете, рассказали в пресс-службе Московского планетария, отметив, что на пике прогнозируется около 18 метеоров в час.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По данным ученых, в этот раз условия наблюдения не совсем благоприятные, так как Луна близка к полнолунию, которое произойдет 27 апреля. "Она уходит под горизонт после четырех часов утра, когда радиант Лирид располагается высоко над южным горизонтом", - цитирует ТАСС сообщение. При таких условиях при ясном небе можно увидеть яркие метеоры на рассвете.

Метеорный поток Лириды можно наблюдать ежегодно в период с 14 по 30 апреля. Это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет.

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