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21.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

В Росгидромете рассказали, когда улучшится погода в центре России

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среду, 21 апреля, погода в центральных областях еще будет прохладной. А в четверг, 22 апреля, дожди прекратятся и начнется повышение температуры. В пятницу, 23 апреля, в столичном регионе потеплеет до 18 градусов тепла, но погода улучшится лишь на два дня. Об этом ТАСС рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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Он уточнил, что в четверг и пятницу будет преимущественно без осадков, ветер сменится на южный. Но в субботу новое понижение температуры. Днем не выше плюс 12, по ночам воздух будет остывать, как осенью. Возможны даже минусовые значения.

Нынешнее похолодание принес южный циклон. Как сообщает Гидрометцентр, 21 апреля, через территорию Центрального федерального округа с юга на север будет перемещаться активный черноморский циклон. В округе пройдут дожди (ночью местами с мокрым снегом), в отдельных районах сильные.

Ощущение ненастья будет усиливать ветер. В некоторых местах ожидаются грозы, днем на юге с градом. Преобладающая температура воздуха ночью от нуля до плюс семи, на севере округа до минус трех градусов. Днем от пяти до двенадцати тепла, на юге округа до плюс пятнадцати градусов.

22 апреля в ЦФО ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем на юге с грозами. Днем потеплеет до плюс 17 градусов. Днем 23 апреля на юге округа до плюс 21-го, на западе - до плюс 14 градусов.

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