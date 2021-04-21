Ветераны из России, США и Франции прошли по Красной площади

На Красной площади состоялась уникальная встреча французского, американского и российских ветеранов Второй мировой войны. В рамках проекта Фонда развития русско-французских инициатив "Сталинград-2021" они почтили память боевых товарищей, посетили Оружейную палату и мавзолей Ленина. А главное, рассказали, как они шли к Победе каждый на своем фронте и почему бесполезно пытаться переписать историю этого праздника.

Роже Доре, 95 лет, государственный знаменосец 2-й танковой дивизии маршала Леклерка:

"Моя встреча с советскими солдатами была потрясающей - как с товарищами... Мы, ветераны, в какой-то степени послы, главная миссия которых - сохранить историю... А ее невозможно переписать, как бы кто ни старался". Узнав об окончании войны, вспоминает французский ветеран, "мы так обрадовались, что начали стрелять в гору, которая была рядом с небольшим городком, где мы остановились. Стреляли до последнего патрона!"

По словам Доре, он совсем иначе представлял себе Россию и, приехав сюда, очень удивился. "Нам ее во Франции иначе описывали... В нашей стране есть большая проблема, и это дезинформация на телевидении... Во время немецкой оккупации Франции нацистская пропаганда убеждала нас, что СССР нанесет нам вред, мы ничего о нем не знали. И сегодня мы как будто оказались в той немецкой оккупации, где везде была пропаганда", - сказал он.

Николай Кульпов, 97 лет, воевал бок о бок с бойцами полка "Нормандия - Неман":

"Я летал на штурмовике Ил-2, и французы нас прикрывали. Под их прикрытием мы никогда не несли потери. Они были значительно старше и более подготовленными. Но все же не без трудностей: в воздухе с ними было нелегко общаться, потому что по-русски они говорили плохо. Кроме того, вначале они несли большие потери, потому что воевали одиночно, не было "слетанности" и каждый был будто сам за себя. А у нас на фронте такая тактика не работала, и им пришлось учиться у нас летать парами: один атакует, другой прикрывает. Вечером после ужина и 100 грамм мы общались, собирались вокруг нашего земляка из Тулы Василия Серегина, который хорошо играл на гармошке, и пели песни. Французы пели свои, но и наши очень любили. Серегина даже прозвали "капитан Татьяна", потому что мы часто пели песню про девушку с таким именем".

1945 год: русские и французские летчики во время совместной Восточно-Прусской операции. Языковой барьер не мешал им вместе бить нацистов. Фото: РИА Новости

Чарльз Норман Шей, 96 лет, военный медик:

"6 июня 1944 года в 6.30 утра я высадился на Омаха-бич. Мне было тогда 19 лет". По словам американского ветерана, дойдя до Германии, 25 марта он попал в плен, а 18 апреля его освободили.

Как и месье Доре, Чарльз Шей иначе представлял себе Россию и ее столицу. "Москва - прекрасный город. Я действительно не ожидал увидеть здесь такую красоту, я иначе себе ее представлял... Я горд и счастлив, что нахожусь здесь. Благодарен российскому правительству, особенно президенту Путину, за то, что пригласили меня сюда. И я благодарен всем россиянам за то, что отлично меня приняли. Очень приятные люди".

Пьер Малиновский, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив:

"В рамках нашего проекта пройдут поисковые работы по обнаружению останков защитников Сталинграда. И хотя во Франции много мест, названых в честь этого города, те, кому за 30, - последнее поколение, которое что-то о нем знает. Во-первых, потому что в России больше нет города с таким названием, а во-вторых, потому что никто не рассказывает о Сталинграде в школах. Память о нем хотят стереть. Образование во Франции стало одним целым с политикой и превратилось в настоящую катастрофу".