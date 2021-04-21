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Рубрика: Власть

Андрей Воробьев о Послании президента: Очень много заботы о каждом человеке

Текст: Ирина Рыбникова

Забота о жителях, повышение качества жизни населения - главная задача любой власти. Вот лейтмотив состоявшегося сегодня Послания Владимира Путина Федеральному собранию, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Очень много заботы о каждом человеке. Президент коснулся буквально всех категорий: и тех, кто собирает ребенка в 1-й класс, и семей, которым тяжело. Акцент очень важный и, очевидно, что это нам руководство к действию. На решение социальных проблем выделяются большие ресурсы, задача для нас, губернаторов - сделать так, чтобы все работало на местах, - сказал Воробьев журналистам.

Меры, которые Владимир Путин предложил ввести для оздоровления финансовой ситуации в регионах - в частности, замещение коммерческого долга бюджетными кредитами, дадут регионам дополнительные возможности для развития. "Это освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас имеют принципиальное значение - мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги", - сказал губернатор Подмосковья.

Он также добавил, что сам намерен выступить с ежегодным обращением к жителям области 27 апреля. Это обращение во многом будет основано на послании президента.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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