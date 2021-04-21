Андрей Воробьев о Послании президента: Очень много заботы о каждом человеке

Забота о жителях, повышение качества жизни населения - главная задача любой власти. Вот лейтмотив состоявшегося сегодня Послания Владимира Путина Федеральному собранию, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Очень много заботы о каждом человеке. Президент коснулся буквально всех категорий: и тех, кто собирает ребенка в 1-й класс, и семей, которым тяжело. Акцент очень важный и, очевидно, что это нам руководство к действию. На решение социальных проблем выделяются большие ресурсы, задача для нас, губернаторов - сделать так, чтобы все работало на местах, - сказал Воробьев журналистам.

Меры, которые Владимир Путин предложил ввести для оздоровления финансовой ситуации в регионах - в частности, замещение коммерческого долга бюджетными кредитами, дадут регионам дополнительные возможности для развития. "Это освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас имеют принципиальное значение - мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги", - сказал губернатор Подмосковья.

Он также добавил, что сам намерен выступить с ежегодным обращением к жителям области 27 апреля. Это обращение во многом будет основано на послании президента.