Жертвам домашнего насилия в Москве начали раздавать аптечки первой помощи

Маша Трифонова (имя изменено) ушла из дома в те полчаса, пока ее муж переставлял машину. Он вернулся с работы не в духе, припарковался у соседнего дома, потому что у своего уже не было мест, но едва поднялся в квартиру, как ему позвонили - кому-то помешала их "ласточка". Уходя, он так хлопнул дверью, что Маша поняла: опять будет буря. Посмотрела на свои руки, с которых еще не сошли следы прошлых бурь, на автомате оделась и выскользнула из мужниной квартиры, чтобы больше никогда в нее не вернуться. И только часа через два, когда отступила паника, девушка поняла: уходя из дома навсегда, она не захватила с собой даже зубной щетки.

К счастью, в Москве с недавних пор это уже не проблема. Женщины и девушки, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить Emergency Box (дословно - аварийный ящик) - сумку, в которой собраны предметы первой необходимости.

И немного витаминов

Автор идеи Emergency Box - маркетинг-директор питерского бренда одежды YOU Инга Бычкова. "Хотелось помочь фондам, которые борются с домашним насилием, - рассказала она "РГ". - Но у нас небольшая компания и переводить крупные суммы на благотворительность мы пока не можем. Зато можем поделиться продукцией". С предложением положить в сумку то, чем сами богаты, Бычкова обратилась еще к нескольким брендам и производителям. Не отказался почти никто.

Собирали Emergency Box не наобум, а по запросам тех, кто обращался за помощью в кризисные центры. Провели опрос среди женщин, которые, как и Маша, в спешке и панике уходили из дома. Так в сумке появились шампунь и крем для лица, зубная щетка и паста, расческа, домашняя одежда, мазь от синяков, витамины и успокоительные лекарства. А еще - промокоды на поездки в такси и покупку еды и СИМ-карта с положительным балансом. "Уходя от насильника, женщина часто выбрасывает сим-карту из телефона, чтобы по геолокации ее нельзя было найти", - объясняет Инга Бычкова. И каждая вторая уходит из дома в состоянии, близком к аффекту. Сотрудникам кризисных центров известны случаи, когда женщины приходили к ним в носках посреди зимы или с цветочным горшком в руках - и это было единственной вещью, которую они захватили из дома.

Все промокоды эквивалентны сумме в 2-3 тысячи рублей, столько же денег лежит на балансе сим-карты. Такая страховка поможет пару дней не думать о том, что придется есть завтра, позволит уехать на такси на значительное расстояние и сделать достаточно междугородних звонков.

С домашним насилием знаком каждый девятый житель страны

Есть в Emergency Box и детское отделение. Сумки рассчитаны прежде всего на тех, кому в семьях с жестокими мужьями или родителями особенно трудно - на женщин с детьми. Поэтому в сумках есть, например, детские книжки, которыми можно занять малыша в первые пару дней после ухода из дома. Найдется что почитать и взрослым - в сумку положены книжка "Бунт непослушной жены", где собраны в том числе и советы психологов, и подробная инструкция о том, куда можно обратиться за помощью в первые дни после ухода из дома.

"Хотелось бы положить больше детских товаров - памперсов и белья, было бы здорово, если бы в боксах еще была обувь... Но мы ведь только начинаем эту историю. Продолжаем приглашать в проект производителей, так что со временем ассортимент сумки будет меняться", - уверена Бычкова.

Сооснователь сети взаимопомощи женщин "Ты не одна" Алена Попова о домашнем насилии знает все. Фото: Cеть взаимопомощи женщин "Ты не одна"

Дорога в "Китеж"

Получить Emergency Box пока можно только в одном кризисном центре Москвы - в "Китеже". "Этот центр предоставляет пострадавшим от домашнего насилия женщинам кров и социальное сопровождение независимо от того, есть у них московская регистрация или нет", - объясняет юрист, сооснователь сети взаимопомощи женщин "Ты не одна" и соавтор проекта Emergency Box Алена Попова. Большинство кризисных центров финансируются из городского бюджета, поэтому работают только с москвичами. Иногородние тоже могут пользоваться их услугами, но уже за деньги, пусть и совсем небольшие. А как быть, если у тебя регистрация в другом регионе, ты стоишь на улице посреди ночи с цветочным горшком в руках и всех твоих денег хватает только на поездку в метро? Тогда остается один путь - в "Китеж". Этот центр помощи женщинам находится в Новой Москве при Новоспасском монастыре и обратиться туда за помощью можно в любое время суток. "Именно поэтому первые собранные боксы мы, ни минуты не задумываясь, понесли туда", - говорит Попова.

Тему домашнего насилия она ведет не первый год и рассказывает про это социальное явление по-настоящему страшные вещи. У него, например, до сих пор нет даже актуальной статистики. МВД собирает данные - но только по уже возбужденным и зарегистрированным делам. А они по семейному рукоприкладству возбуждаются тяжело - не зря же в народ ушла фраза "когда убьет, тогда и звоните", сказанная дежурным полицейским в ответ на звонок женщины, пожаловавшейся на то, что муж прямо сейчас гоняет ее по квартире и грозится убить.

Но даже и в такую избирательную статистику не входят суициды, совершенные из-за постоянного прессинга в семье, и случаи, когда женщины скрываются в неизвестном направлении, предпочитая числиться среди пропавших без вести. А сколько случаев, когда женщины годами терпят мужей-абьюзеров и никому про это не говорят… Нигде так ярко не проявляется стокгольмский синдром, как среди жертв семейного насилия. Они до последнего готовы молчать, оправдывать тирана, считая, что в его вспышках агрессии виноваты лишь они сами. "Поэтому мы пользуемся статистикой Росстата, единожды обнародованной несколько лет назад. Согласно тем данным, с насилием в семье сталкивались почти 16,5 миллиона жителей нашей страны", - уточняет Алена Попова. Напомню, всего в России насчитывается 146,2 миллиона граждан. То есть каждый девятый житель - Маша Трифонова.

Когда тебя слышат

У Инги Бычковой подрастают две дочки, и она хотела бы, чтобы им никогда не пришлось столкнуться с домашним насилием ни в каком его виде. Потому что это даже не всегда побои. Бывает еще и сильнейший моральный прессинг - и еще неизвестно, что хуже. Побои и увечья заметны, за них можно наказать. Моральное насилие не видит никто, но именно оно, как ничто другое, провоцирует самоубийства. Распознавать его надо уметь, а для этого нужно громко говорить о проблеме. Именно поэтому Инга и придумала проект Emergency Box.

Для Алены Поповой домашнее насилие - главное направление профессиональной деятельности. "Эта тема в нашем обществе долгое время была под запретом. Да и сейчас, бывает, обращаешься за благотворительной помощью, а бизнес-сообщество говорит: давайте мы лучше больным детям поможем. Поэтому инициативу YOU мы восприняли с радостью и благодарностью", - отмечает она. На первом этапе проекта его организаторы собрали и раздали женщинам 50 наборов первой необходимости. Алена Попова надеется в короткие сроки выйти на тысячу штук.

Но и это - еще не конечная цель проекта Emergency Box. Понятно, что из Москвы и Санкт-Петербурга всю страну боксами не обеспечишь. "Поэтому мы хотели бы, чтобы у каждого региона был свой Emergency Box, собранный из продукции местных производителей, и понятная инструкция, где и как его можно было бы получить", - делится планами Инга Бычкова. Вывести информацию о проекте за пределы Москвы поможет мобильное приложение, которое будет создано в скором времени.

Кстати

Если хочется помочь

Вы производитель и хотели бы принять участие в проекте Emergency Box? Оставляйте заявку вот здесь: box.tineodna.ru

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