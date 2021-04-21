Дать новую жизнь технологиям прошлого и внедрить их в нашу действительность смогли хабаровские ученые.

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) уже несколько лет изучают аэростаты и дирижабли, доказывая, что летательные аппараты из XIX века просто незаменимы для лесозаготовки, гидрологии, мониторинга и противодействия пожарам и многих других сфер.

Декан факультета природопользования и экологии ТОГУ профессор Александр Абузов создал в вузе "Лабораторию интеллектуального природопользования", где студенты и сотрудники исследуют возможности применения этих аппаратов.

- Аэростаты и дирижабли, конечно, не забыты. Только используют их по-разному. Это могут быть прогулки на воздушных шарах или летающая реклама. Но можно применять их для реальных нужд разных отраслей экономики. Например, при разработке месторождений полезных ископаемых или транспортировке грузов в труднодоступные места, - рассказывает Александр Абузов.

В лаборатории сконструировали аэростатно-канатную систему для транспортировки грузов, которая заменяет трактор при работе на горных склонах. Гибридный дирижабль "обхватывает" вертикально стоящее дерево, не давая ему упасть во время рубки, а после поднимает его и отвозит на склад. Грузоподъемность экспериментальной техники - около тонны.

- При традиционном подходе дерево, падая, ломает от двух до четырех соседних. Дальше ствол тащат волоком либо на тяжелых грузовиках. Повреждается до 30 процентов почвы. Кроме того, обычно используется тяжелая техника, а сначала сооружается подъездная дорога для трактора, специальный погрузочный пункт, объездные трассы и так далее. Этот подготовительный этап занимает много времени и является затратным. Плюс закупка техники, ее обслуживание. Для аэростата не нужно строить подъездные дороги, дополнительные магистральные трелевочные волока, а значит, в общем цикле работ мы выигрываем, в том числе и экономически, - объясняет ученый.

На поверхность дирижабля можно поместить солнечные батареи, тогда он превратится в прекрасный источник энергии

Но возникает вопрос: как же грузовые вертолеты? Разве они не могут выполнять ту же работу? Ответ прост: аналогичные по грузоподъемности дирижабли обойдутся в десятки раз дешевле вертолета.

Аэростаты и дирижабли могут доставлять грузы и людей в удаленные населенные пункты, летая в любой сезон и не требуя при этом строительства взлетно-посадочных полос. Их можно использовать для экологического мониторинга - например, для анализа загрязненности воздуха на постоянных высотах. Закрепленный воздушный шар способен оставаться на одном месте месяцами.

- Для Дальнего Востока очень актуален противопожарный мониторинг, - приводит еще один пример Александр Абузов. - Стандартные типы малой авиации не справляются с этой задачей: во-первых, таких аппаратов мало, во-вторых, их эксплуатация достаточно дорогая и не всегда эффективная.

Конечно, дирижабли XXI века сильно отличаются от своих предшественников. При их сооружении применяют современные материалы. В основе купола - полиуретановая ткань, слои которой сваривают на специальных станках настолько плотно, что разглядеть их можно только под микроскопом. Такой материал более износостойкий и лучше удерживает газ. Если в прошлом веке летательные аппараты требовалось "поддувать" как минимум раз в неделю, то сейчас это делают максимум раз в месяц.

А еще на поверхность дирижабля можно поместить солнечные батареи. Тогда он превратится в прекрасный источник энергии и сможет, к примеру, работать "в команде" с небольшими беспилотниками, получая максимально точную информацию при наблюдениях.

- Если нужно приблизиться к объекту, более маневренный аппарат отправляется туда, фиксирует данные, а потом возвращается на базу аэростата для подзарядки, - описывает процесс Александр Викторович.

Свои наработки ученые ТОГУ мечтают внедрить в жизнь. И уверены, что сделать это не составит труда. Как только люди узнают больше о возможностях этой техники, заказчики сами выстроятся в очередь. Так, интерес к проекту уже проявило Всероссийское общество охраны природы. С его представителями договорились о сотрудничестве в мае прошлого года.

- Для нас это интересно, потому что мы сможем получать данные, например, о миграции тех или иных видов животных. Отслеживать обстановку на больших площадях и экстренно реагировать в случае чего, - рассказал председатель Хабаровского краевого отделения общества Владимир Сидоров.

Кроме того, в случае необходимости его легко переместить. В общем, сотрудничество может оказаться крайне продуктивным. Правда, пока процесс затормозился.

- Пандемия, конечно, выбила нас из всех графиков, и проект немного "заморозился", - объясняет Абузов.