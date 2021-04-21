Дым от лесных пожаров в Приморье и Китае накрыл Владивосток

Смог наблюдается сегодня при почти безветренной погоде во Владивостоке. Ветер разгонит его в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Примгидромета Виктора Чулкова.

"Это дым от пожаров. С утра лесоохрана сообщила о 146 термоточках. Ближайшая - Барабаш, это близко к Владивостоку - напрямую через залив", - сказал собеседник агентства.

Дым идет на город как со стороны районов Приморья, так и с приграничных мест соседнего Китая.

"Завтра характер погоды поменяется: ветер будет с моря, влажность повыше. Завтра уже будет полегче дышать", - отметил Чулков.

Накануне в поселке Ольга огонь почти вплотную подошел к домам, его остановили в десяти метрах от жилья.

Как сообщается на сайте правительства региона, в настоящее время в 20 муниципальных образованиях края установлен особый противопожарный режим,

По мнению заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова, пожарную обстановку усугубляют сами жители, которые устраивают бесконтрольные выжигания сухой травы или пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности - бросают окурки, спички, оставляют без присмотра непогасшие костры.