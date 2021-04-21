На Колыме нашли новое крупное месторождение меди

Новое крупное медно-порфировое месторождение смогли найти ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) совместно с производственниками на Приохотской перспективной площади в Магаданской области. Его протяженность более 600 метров.

"Ресурсный потенциал изучаемой площади в Магаданской области составил 9,8 миллиона тонн меди", - сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, отмечая, что обнаружить рудное тело удалось в процессе буровых работ.

Масштабные поиски меди на Колыме ведут с 2020 года. Занимается ими, в том числе и созданная в регионе юниорная компания. По мнению региональных властей, медь поможет диверсифицировать экономику региона, которая сейчас строится в большей степени на добыче золота.

Данные о новом месторождении специалистам УГГУ получили после анализа информации собранной в ходе летних полевых геолого-геофизических работ. В них принимали участие как производственники и ученые вуза, так и студенты.

"Всего за год совместных работ ученым и производственникам удалось существенно нарастить информацию о минерально-сырьевой базе Магаданской области и получить практическое подтверждение ее огромного потенциала", - заявил ректор университета Алексей Душин.

Специалисты отмечают, что медно-порфировые оруденения обладают наибольшими перспективами для создания минерально-сырьевой базы руд цветных и благородных металлов в регионе.