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21.04.2021 07:28
Рубрика: Происшествия

Сахалинский город остался без воды из-за аварии

Текст: Наталья Широкова

В сахалинском городе Углегорске из-за аварии без холодного водоснабжения остались 8,5 тысячи человек. Об этом сообщает правительство области в своем Telegram-канале.

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Сегодня в 12:30 местного времени в региональное управление МЧС России поступила информация о том, что в Углегорске в доме 169 по улице Победы был поврежден участок магистральной трубы холодного водоснабжения. Под отключение попали 200 домов (из них 70 частных).

Аварийная бригада обнаружила место порыва, перекрыты аварийные заглушки на трубопроводе. Ведутся земляные работы.

"Жители многоквартирных домов проинформированы. В случае необходимости районной администрацией будет организован подвоз воды. Ситуация находится на контроле у правительства региона", - говорится в сообщении.

Отметим, что без воды остался практически весь город. По данным Сахалинстата, в населенном пункте проживает 8710 человек.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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