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21.04.2021 09:07

Спикер парламента Якутии предложил вернуть регионам право на сельхозпалы

Текст: Владимир Таюрский
Председатель Госсобрания Якутии Петр Гоголев предложил вернуться к вопросу о наделении субъектов РФ полномочиями по регулированию и проведению сельхозпалов.

С этим предложением он выступил на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных законодательному обеспечению эффективного развития АПК и производства улучшенной и органической сельскохозяйственной продукции. Петр Гоголев отметил, что сельское хозяйство необходимо обеспечивать достаточными земельными ресурсами, но без контролируемого выжигания травы плодородность угодий истощается. Это пагубно влияет на качественные показатели животноводства и особенно коневодства.

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Табунных лошадей, поголовье достигло 184 тысяч и продолжает расти, в республике содержат по особому методу. Животные пасутся самостоятельно в течение всего года, выбирая пастбища с наиболее питательной травой. Но из-за запрета сельхозпалов угодья деградируют. По словам спикера регионального парламента, запрет негативно влияет на качество кормовой базы лошадей, становится причиной возникновения болезней и ухудшения у животных обмена веществ. Более того, как подчеркнул Петр Гоголев, из-за ухудшения качества пастбищных кормов растет падеж лошадей.

Он пояснил, что кормовые угодья (сенокосы, пастбища) составляют в регионе 778,3 тысячи гектаров - 87,9 процента от общей площади сельхозугодий. Ранее здесь ежегодно проводили сельхозпалы на 30 тысячах га. Однако ныне в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

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- Безусловно, мы понимаем, что пожары несут огромный вред, создают угрозу жизни и здоровью человека, нарушают инфраструктуру населенных пунктов. Между тем многолетние накопления сухого травяного пласта приводят к резкому снижению продуктивности угодий и ухудшению ботанического состава травостоя. Для Якутии это особенно серьезная проблема с учетом того, что у нас короткий вегетационный период. При этом на вечномерзлых грунтах процесс минерализации и гумификации органических остатков происходит очень медленно. В итоге со временем эти участки заболачиваются, превращаются в кочкарники. Мы теряем огромные площади сельскохозяйственных угодий, - подчеркнул Петр Гоголев.

Председатель Госсобрания Якутии напомнил, что в свое время в республике действовал закон, который регулировал проведение контролируемых сельхозпалов. Учитывая все сказанное, он предложил продумать положения об ответственном отношении субъектов федерации к регулированию сельскохозяйственных палов и вернуться к вопросу о наделении их законодательными полномочиями в этой сфере.

Проблема еще и в том, что отмершие и не выжигаемые под контролем растительные остатки представляют опасность с точки зрения возникновения природных пожаров. Накапливаясь годами, они превращаются в легко воспламеняемый пласт с высокой вероятностью его возгорания при сухих грозах и быстрого распространения огня.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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