В Приамурье из-за сильного ветра огонь перекинулся на шесть домов

В селе Свободный Труд Шимановского района загорелся деревянный дом. Из-за сильного ветра огонь перешел на два жилых и четырех нежилых здания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения из Шимановска, Благовещенска, села Новогеоргиевка, а также добровольцы.

Для оказания помощи в ликвидации пожара прибудут спасатели из Свободного, Циолковского, Белогорска, Благовещенска. Авиаразведку, для недопущения дальнейшего распространения огня, проведут с помощью беспилотных устройств.