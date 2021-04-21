В Приморье площадь природных пожаров увеличилась в 10 раз

За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 38 лесных и природных пожаров, сообщается на сайте правительства региона.

Лес горит на площади более 4000 гектаров, в то время как 19 апреля площадь пожара не превышала 400 гектаров. Кроме этого, зафиксировано 166 термических аномалий.

По данным министерства лесного и охотничьего хозяйства, на землях лесного фонда зарегистрировано 23 пожара, на землях иных категорий из 12 пожаров, часть из них потушена. На землях минобороны потушили три пожара.

Распространение огня специалисты связывают с сухой и ветреной погодой, причиной большинства возгораний является человеческий фактор - безответственное обращение с огнем и умышленные поджоги.

Так, пожар на границе Владивостокского и Артемовского городских округов возник из-за поджога сухой травы, который могли совершить сборщики дикоросов. Возгорание ликвидировали, но запах дыма ощущается в краевом центре.

8 апреля в большинстве муниципалитетов региона введен особый противопожарный режим.