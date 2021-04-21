"Искра" представила программу стратегического развития

На Пермском инженерно-промышленном форуме ПАО НПО "Искра" представило программу стратегического развития.

Как отметил генеральный директор предприятия Сергей Юрасов, стратегия направлена на перезапуск внутренних процессов на производстве.

- На "Искре" завершился важный этап финансового оздоровления предприятия, мы получили государственную поддержку. Теперь мы развиваемся дальше и уже приступили к перезапуску внутренних процессов. Ключевыми направлениями программы стратегического развития ПАО НПО "Искра" являются преобразования в части маркетинга, цифровизации производства, сервиса и обслуживания, проектирования и конструкторской деятельности, - подчеркнул Сергей Юрасов.

Началась реализация нескольких проектов в части маркетинга: социального, молодежного, экологического и медийного.

- Первый связан с сохранением и повышением качества социальной политики предприятия - мы заботимся о сотрудниках. Например, в период с 2015 года предприятие возвело для них жилой многоквартирный дом, - говорит руководитель предприятия. - Молодежное направление направлено на привлечение и развитие молодых кадров. В рамках экологического сегодня мы соответствуем всем стандартам на территории России, но мы хотим и дальше сохранять природу, поэтому будем работать совместно с правительством и госкорпорациями. По медийному направлению на сегодняшний день мы успешно сформировали информационное пространство организации, усовершенствовали работу со СМИ, сделали контент современным и планируем двигаться дальше в сторону открытости деятельности. Поскольку она является важной для развития компаний направления топливно-энергетического комплекса.

Стратегия "Искры" основывается на простом принципе - это соответствие требованиям заказчика. На предприятии стремятся к улучшению качества продукции и планирования, к созданию оперативной и развитой системы поддержки партнера.

- Мы начинаем работать с заказчиком уже на этапе плана проекта и продолжаем взаимодействие даже за рамками послегарантийного обслуживания. Уверен, что эта стратегия принесет свои плоды. Сейчас мы стремимся вперед и хотим увеличивать свою долю на внутреннем рынке, - подчеркнул Сергей Юрасов.

Проведена большая работа, направленная на модернизацию производства - организован ряд встреч, конференций с другими крупными предприятиями, где перенят опыт и лучшие практики.

- Еще одно направление - это цифровизация нашего конструкторского бюро, а также создание лучшего сервисного обслуживания нашей продукции для ее поддержания на всем цикле эксплуатации. Сейчас мы находимся в самом начале пути: часть процессов предприятия уже более цифровизирована, другой части только предстоит цифровизироваться, - говорит Сергей Юрасов. - Мы компания, нацеленная в будущее, поэтому мы понимаем сегодняшние требования для предприятий и осознаем, что цифровизация - это развитие. Интересное направление - это концепция "цифрового двойника", применение BIM-технологий. Наша цель - укрепить лидерство в отрасли, а без цифровизации это сделать сложно. Именно поэтому мы предпринимаем все шаги, чтобы внедрять эту программу оптимально и в кратчайшие сроки. По мере необходимости мы будем и дальше внедрять цифровые технологии с использованием федеральных и корпоративных ресурсов.

По словам заместителя генерального директора ПАО НПО "Искра" - директора по продажам Арсения Лобанова, сегодня на предприятии уже есть успешные реализованные проекты, которые используются при стратегическом развитии предприятия.

- Один из них - это развитие кооперации. В марте мы провели Всероссийскую конференцию на базе ПАО НПО "Искра", в которой приняли участие компании из 14 регионов страны. В рамках Пермского инженерно-промышленного форума провели стратегическую сессию по развитию пермской кооперации, далее у нас уже намечены следующие шаги, разработан ряд программ по обучению наших смежников, - отметил Арсений Лобанов. - Прошлый год мы завершили с рекордным количеством выручки, реализовали ряд глобальных проектов для ПАО "Газпром" и других крупных компаний.

НПО "Искра" является пэкиджером продукции топливно-энергетического комплекса и работает с лидирующими поставщиками газотурбинных установок, сделанных на базе самых современных авиационных двигателей. Однако предприятие само производит компрессоры, которые являются важнейшими устройствами в системе газоперекачивающих агрегатов.

- Сейчас мы ищем партнеров и хотим развивать и наращивать кооперацию для более эффективного производства в интересах наших партнеров и заказчиков, - резюмировал Лобанов.

Пермский инженерно-промышленный форум проходил в Перми на площадке Завода Шпагина 15 и 16 апреля.

Организаторы "Пермского инженерно-промышленного форума":

Правительство Пермского края и Министерство промышленности и торговли Пермского края. Генеральные партнеры форума: нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", "Метафракс Групп", ПАО "УРАЛКАЛИЙ". Ключевые партнеры: ПАО "СИБУР Холдинг", Группа предприятий "ПЦБК", ООО "Горнозаводскцемент" (группа компаний AKKERMANN cement). Партнеры форума: ООО "ММК-Лысьвенский металлургический завод", АО "Редуктор-ПМ", ПАО НПО "Искра", АО "Новомет-Пермь", Промышленный холдинг "Кредо", ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", АО "ВКК", ООО "Инкаб".