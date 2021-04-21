В Казани из здания суда сбежал осужденный

В столице Татарстана полицейские разыскивают осужденного, сбежавшего из здания мирового суда Кировского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел до прибытия конвоя.

- Осужденный сбежал до прибытия конвоя. Он просто самовольно ушел из зала суда, сейчас проводится розыск, - цитирует сообщение "Интерфакс".

Отмечается, что осужденный ранее был приговорен к условному сроку по статье о краже. Из-за допущенных им многочисленных нарушений суд должен был переквалифицировать наказание на реальное лишение свободы.