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21.04.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

В магазине Ижевска застрелили продавщицу

Текст: Яков Васильев

В Ижевске в магазине по улице Клубной застрелили продавца. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Удмуртии.

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В совершении преступления подозревают 42-летнего бывшего гражданского супруга погибшей. По версии следствия, накануне вечером он приехал в магазин, в присутствии покупателей выстрелил в 37-летнюю женщину и уехал на автомобиле. От полученных ранений продавщица скончалась на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом". Следователи уже осмотрели место убийства. Сейчас допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, устанавливается местонахождение подозреваемого.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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