В Саратовской области в продуктах выявили вирус птичьего гриппа

В Саратовской области в магазинах в Ртищеве и поселке Сторожевка Татищевского района выявлены продукты с возбудителем птичьего гриппа типа А подтипа Н9.

По данным областного управления Россельхознадзора, в результате лабораторных исследований генетический материал возбудителя гриппа был обнаружен в замороженных субпродуктах из мяса птицы. Субпродукты произведены на птицефабрике в Самарской области.

Как информирует ведомство, в связи с этим проводится комплекс организационных и ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных законом.