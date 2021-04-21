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21.04.2021 18:37
Рубрика: Власть

Врио главы Мордовии прокомментировал Послание президента

Текст: Алина Романова (Саранск)
Врио главы Мордовии Артем Здунов прокомментировал Послание президента России Федеральному собранию. Лидер республики подчеркнул, что поставленные главой государства задачи прежде всего направлены на улучшение жизни людей. Особое значение для Мордовии имеет предложение о замещении коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

В среду Артем Здунов присутствовал на церемонии оглашения послания в московском "Манеже". Важное место в документе заняли новые меры поддержки семей с детьми. Так, в августе российские семьи получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Это коснется и будущих первоклассников, которые пойдут в школу этой осенью.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Кроме того, с 1 июля на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать в среднем 5650 рублей в месяц. Помощь получат и беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сумма материальной поддержки для них составит 6350 рублей в ежемесячно. А больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка.

Настоящим спасением для экономики многих регионов стало предложение по снижению долговой нагрузки. В частности, весь объем коммерческого долга, превышающий 25 процентов собственных доходов субъекта, предложено заместить госкредитами с погашением до 2029 года. До этого срока продлена и выплата бюджетных кредитов, которые были предоставлены республикам и областям в период пандемии. Кроме того, регионы получат не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов под 3 процента годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у субъекта - тем большую сумму он сможет получить.

"В соответствии с установками, озвученными Президентом России в своем ежегодном Послании, мы продолжим работу по социально-экономическому развитию республики, поставим новые задачи в области социальной защиты людей, создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры первичного звена здравоохранения, детских оздоровительных лагерей и других направлений, - прокомментировал итоги послания Артем Здунов на своей странице в Instagram. - Важнейший для нас момент Послания - замещение коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также реструктуризация бюджетных кредитов. Это большая победа и результат нашей совместной работы с федеральными структурами. Нам предстоит сделать республику самодостаточной и успешной. На это направим все усилия".

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