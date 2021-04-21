Врио главы Мордовии прокомментировал Послание президента

В среду Артем Здунов присутствовал на церемонии оглашения послания в московском "Манеже". Важное место в документе заняли новые меры поддержки семей с детьми. Так, в августе российские семьи получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Это коснется и будущих первоклассников, которые пойдут в школу этой осенью.
Кроме того, с 1 июля на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать в среднем 5650 рублей в месяц. Помощь получат и беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Сумма материальной поддержки для них составит 6350 рублей в ежемесячно. А больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка.
Настоящим спасением для экономики многих регионов стало предложение по снижению долговой нагрузки. В частности, весь объем коммерческого долга, превышающий 25 процентов собственных доходов субъекта, предложено заместить госкредитами с погашением до 2029 года. До этого срока продлена и выплата бюджетных кредитов, которые были предоставлены республикам и областям в период пандемии. Кроме того, регионы получат не менее 500 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов под 3 процента годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у субъекта - тем большую сумму он сможет получить.
"В соответствии с установками, озвученными Президентом России в своем ежегодном Послании, мы продолжим работу по социально-экономическому развитию республики, поставим новые задачи в области социальной защиты людей, создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры первичного звена здравоохранения, детских оздоровительных лагерей и других направлений, - прокомментировал итоги послания Артем Здунов на своей странице в Instagram. - Важнейший для нас момент Послания - замещение коммерческого долга региона бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а также реструктуризация бюджетных кредитов. Это большая победа и результат нашей совместной работы с федеральными структурами. Нам предстоит сделать республику самодостаточной и успешной. На это направим все усилия".