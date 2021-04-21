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21.04.2021 16:43
Рубрика: Власть

Новосибирская область реализует объявленные президентом меры поддержки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в московском выставочном зале "Манеж". На церемонии присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава региона отметил, что третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. На этот раз президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь, касающиеся поддержки семей с детьми.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Что прозвучало в этом году и что порадовало меня и моих коллег - это новые меры социально-экономического развития регионов страны. Это реструктуризация бюджетных кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет. Это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания, - отметил Андрей Травников.

Он подчеркнул тот факт, что впервые за многие годы на федеральном уровне было заявлено о поддержке проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках.

- Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться, - сказал Андрей Травников.

В ближайшее время новосибирский губернатор намерен провести совещание, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые необходимы региону и могут быть поддержаны федеральным центром.

Справка "РГ"

С Посланием Федеральному собранию президент РФ выступает ежегодно. На оглашении Послания традиционно присутствуют члены Совета федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

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