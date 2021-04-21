Новосибирская область реализует объявленные президентом меры поддержки

Президент РФ Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в московском выставочном зале "Манеж". На церемонии присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. На этот раз президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь, касающиеся поддержки семей с детьми.

- Что прозвучало в этом году и что порадовало меня и моих коллег - это новые меры социально-экономического развития регионов страны. Это реструктуризация бюджетных кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет. Это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания, - отметил Андрей Травников.

Он подчеркнул тот факт, что впервые за многие годы на федеральном уровне было заявлено о поддержке проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках.

- Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться, - сказал Андрей Травников.

В ближайшее время новосибирский губернатор намерен провести совещание, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые необходимы региону и могут быть поддержаны федеральным центром.

Справка "РГ"

С Посланием Федеральному собранию президент РФ выступает ежегодно. На оглашении Послания традиционно присутствуют члены Совета федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.