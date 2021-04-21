Сибирячка стала победительницей конкурса на самое красивое лицо России

В Сочи завершился Всероссийский конкурс красоты "Миссис Самое Красивое Лицо России 2021". Победительницей стала Екатерина Никитина из Красноярского края, сообщает на своей странице в Instagram Академия конкурсов красоты. Призовые места в категории "Миссис" заняли еще две представительницы Красноярского края.

Екатерина - победительница конкурса "Миссис Красноярский Край 2021", предприниматель и мама 7-летнего сына, которого она воспитывает вместе с мужем. Сейчас она руководит производством детского постельного белья, а до этого десять лет работала в банке, начав карьеру операционистом и дослужившись до должности начальника отдела по работе с крупным бизнесом.

В категории "Мисс" победу одержала представительница Сочи Кристина Еремеева.