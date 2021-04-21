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21.04.2021 16:42
Рубрика: Власть

Томский губернатор отметил в Послании президента мощный региональный импульс

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Социальную ориентированность и мощный региональный импульс отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в Послании президента России Федеральному Собранию.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона принял участие в церемонии оглашения документа, которая прошла в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Сергей Жвачкин подчеркнул, что Послание президента адресовано не только парламенту, но и всем гражданам России.

- Президент выступил с рядом важных инициатив, решающих главные задачи - рост доходов людей и поддержка тех, кто в ней нуждается особо. Среди этих инициатив - новые меры поддержки семей с детьми, будущих мам, будущих первоклассников и сегодняшних школьников. Поручение правительству о новых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, новые решения президента о развитии здравоохранения, образования, науки, других сфер также решают эти задачи, - сказал томский губернатор.

По сути, особо отметил Сергей Жвачкин, Владимир Путин объявил и о новой региональной политике. В числе инициатив главы государства губернатор Томской области выделил инфраструктурные кредиты, решение о реструктуризации бюджетной задолженности, государственные инвестиции в дороги, коммуникации и строительство из Фонда национального благосостояния.

- Все это не только оздоровит финансы и экономику, но и позволит регионам развиваться более динамично. Для нашей Томской области с ее мощным научно-образовательным и промышленным потенциалом это решение справедливое и долгожданное, - отметил губернатор.

На церемонии оглашения Послания присутствовали члены Совета Федерации и правительства РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил ряд мер поддержки семьям с детьми и одиноким родителям. Так, все семьи, где есть дети школьного возраста, в середине августа получат по 10 тысяч рублей на ребенка, включая будущих первоклашек. Родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа. В 2021 году родителям вернут половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

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