Археологическое наследие человечества - а вместе с ним и решение одной из важнейших задач по созданию принципиально нового для российской археологии исследовательского инструмента - стало одним из приоритетных направлений, которые развиваются в Иркутском государственном университете.

Тематику исследований иркутских ученых в 2018 году поддержало правительство РФ мегагрантом в размере более 50 миллионов рублей. А успешная реализация проекта и его выдающиеся результаты позволили в начале 2021 года получить дополнительную финансовую поддержку в размере 30 миллионов рублей.

На средства гранта в НИЦ "Байкальский регион" ИГУ создана передовая лаборатория геоархеологии Байкальской Сибири, на базе которой формируется электронная база больших данных по каменному веку. Ученые считают, что возможности лаборатории и полученные результаты позволят переломить в положительную сторону современную ситуацию, определяемую специалистами как мемориальную регрессию в отношении Байкальской Сибири.

- Формирование и развитие систем обработки больших междисциплинарных данных и использование цифровых технологий позволяет собрать и структурировать огромные объемы информации по геоархеологическим объектам каменного века Байкальской Сибири в системе природного окружения, - говорит соруководитель проекта, директор НИЦ "Байкальский регион" ИГУ Екатерина Липнина. - Информационная система тематических баз данных позволит не только хранить всю информацию, но и оперативно вводить ее в научный оборот, в исследовательское поле. Это значительно облегчит работу ученых по созданию обобщенных моделей жизнедеятельности древних сообществ на определенном отрезке времени.

За прошедшие два года археологи ИГУ провели масштабные полевые изыскания на ряде археологических объектов, а также комплексные аналитические исследования. Создана концепция обработки больших данных, получены новые междисциплинарные геоархеологические данные и другие важнейшие научные результаты.

Часть результатов иркутские археологи получают благодаря поисково-спасательным работам. Например, в рамках строительства по нацпроекту "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" нового участка трассы Р-255 "Сибирь" уже найдено большое количество орудий труда древнего человека. Работы на этом объекте культурного наследия федерального значения будут проводиться еще несколько лет.