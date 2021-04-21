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21.04.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске "заминировали" несколько школ

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области проверит сообщения о минировании школ города. Как сообщили в пресс-службе правительстве региона, подобные угрозы поступили на электронные адреса нескольких образовательных учреждений.

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Проверочные мероприятия регламентированы нормами законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Спецслужбы уже обследуют здания на предмет взрывных устройств. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают отправителей электронных писем с угрозами.

В аппарате областной антитеррористической комиссии призывают горожан сохранять спокойствие, действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуацию держит на контроле губернатор региона.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Атака телефонных террористов на Россию

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