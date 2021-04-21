В Новосибирске "заминировали" несколько школ

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области проверит сообщения о минировании школ города. Как сообщили в пресс-службе правительстве региона, подобные угрозы поступили на электронные адреса нескольких образовательных учреждений.

Проверочные мероприятия регламентированы нормами законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Спецслужбы уже обследуют здания на предмет взрывных устройств. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов устанавливают отправителей электронных писем с угрозами.

В аппарате областной антитеррористической комиссии призывают горожан сохранять спокойствие, действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуацию держит на контроле губернатор региона.