В Новосибирской области собака искусала пятилетнему ребенку лицо

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили в Новосибирской области по факту нападения собаки на пятилетнего мальчика.

Как рассказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК Анастасия Кулешова, инцидент произошел 18 апреля в Бердске.

По материалам дела, собака, принадлежащая местному жителю, набросилась на малыша возле одного из домов по улице Котовского. Животное находилось на улице без присмотра. Ребенок получил множественные травмы, в том числе сильные раны на лице. Он был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии новосибирской облбольницы.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить тяжесть вреда причиненного здоровью ребенка. В ходе расследования будет дана оценка действиям владельца собаки.