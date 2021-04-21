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21.04.2021 13:58
Рубрика: Экономика

В России запустят программу льготных кредитов на строительство гостиниц

Текст: Евгений Гайва
Программу льготных кредитов на строительство, реконструкцию гостиниц и других туристических объектов в ближайшее время запустят в России, заявил президент Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию.
Фото: Егор Комаров/РИА Новости Фото: Егор Комаров/РИА Новости
Фото: Егор Комаров/РИА Новости

"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%", - сказал президент.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пилотными проектами по этой программе станут развитие горнолыжного центра Шерегеш в Кемеровской области, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области, отметил Путин.

По его словам, с учетом инфраструктурных кредитов импульс к развитию получат целые туристические кластеры. Среди них президент назвал регионы Центральной России. Они смогут вывести на качественно новый уровень обустройство маршрута "Золотое кольцо России", раскрыть туристический потенциал таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец.

Получат также развитие города Поволжья, Крыма, Тихоокеанского побережья, а также здравницы, такие как Старая Русса в Новгородской области, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск.

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