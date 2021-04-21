В России запустят программу льготных кредитов на строительство гостиниц

"Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%", - сказал президент.

Пилотными проектами по этой программе станут развитие горнолыжного центра Шерегеш в Кемеровской области, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области, отметил Путин.

По его словам, с учетом инфраструктурных кредитов импульс к развитию получат целые туристические кластеры. Среди них президент назвал регионы Центральной России. Они смогут вывести на качественно новый уровень обустройство маршрута "Золотое кольцо России", раскрыть туристический потенциал таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец.

Получат также развитие города Поволжья, Крыма, Тихоокеанского побережья, а также здравницы, такие как Старая Русса в Новгородской области, Кавказские Минеральные Воды, Кисловодск.