Вахтовики спасли истощенного белого медвежонка в Красноярском крае

Детеныша белых медведей спасли на острове Большевик (архипелаг Северная Земля) вахтовики. Мать медвежонка погибла, и ему грозила смерть от голода. Прибившийся к людям зверь прожил в поселке вахтовиков несколько месяцев, рассказал директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

По словам руководителя зоопарка, в первый раз вахтовики сообщили в "Роев ручей" о медвежонке еще в феврале. Их смена закончилась, и база опустела. Когда люди вернулись, зверя в окрестностях не было. Как выяснилось чуть позже, он вышел на другую базу - в 40 километрах от первой, был тощим и изнуренным. Его выкормили, но появилась новая опасность.

"Медвежонок абсолютно ручной и никуда от людей не уйдет. А это неминуемая смерть, как только он подрастет. В таких случаях спасение только в одном - изъятие медвежонка из опасных условий", - поделился Андрей Горбань на своей странице в Facebook.

Парк флоры и фауны подключил все инстанции и службы. Удалось даже задействовать вертолет для эвакуации медведя на материк. Теперь, говорит Горбань, зверь спасен и обретет свой новый дом.

Сейчас животное находится в Москве. Специалистам Росприроднадзора предстоит решить вопрос о его постоянном месте жительства.