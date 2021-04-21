Новости

В Приамурье из-за сильного ветра огонь перекинулся на шесть домов 11:09
Мэр Ниццы сообщил, когда в ЕС могут одобрить вакцину "Спутник V" 11:07
Умер автор хита Бонни Тайлер Total Eclipse of the Heart Джим Стайнман 11:06
Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации 10:45
Умер продюсер "Бешеных псов" Тарантино Монте Хеллман 10:44
Крымские хирурги изобрели уникальную операцию на предстательной железе 10:42
Счетная палата США заявила о снижении боеготовности ВС страны 10:39
Володин предложил бизнесу подключиться к кампании по вакцинации 10:38
Эмилия Кларк и Оливия Колман сыграют в новом сериале Marvel 10:36
Умерла актриса из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Веслава Мазуркевич 10:23
Вахтовики спасли истощенного белого медвежонка в Красноярском крае 10:11
МИД РФ осудил насилие в Мьянме и призвал стороны к диалогу 10:09
Мужчина заработал полмиллиона евро, установив мировой рекорд по прогулам 09:44
Налоговая служба Финляндии скрывала имена местных богачей 09:42
В Приморье экс-сотрудница полиции получила срок за мошенничество 09:41
Научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции 09:35
Украинский эксперт оценил последствия разрыва дипотношений с РФ 09:31
В Ингушетии у реки Асса найдены древние неисследованные катакомбы 09:28
Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могли стать птицы 09:24
Задержан бандит, напавший в лифте на 13-летнюю девочку с ножом 09:24
На Сахалине пропал 11-летний мальчик 09:11
Китай показал новый беспилотный стелс-бомбардировщик 09:11
В магазине Ижевска застрелили продавщицу 09:04
Хорошая погода вернется в столицу в начале будущей недели 08:58
Сибирячка стала победительницей конкурса на самое красивое лицо России 08:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 10:11
Рубрика: Общество

Вахтовики спасли истощенного белого медвежонка в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Андрей Горбань/facebook.com Фото: Андрей Горбань/facebook.com
Фото: Андрей Горбань/facebook.com

Детеныша белых медведей спасли на острове Большевик (архипелаг Северная Земля) вахтовики. Мать медвежонка погибла, и ему грозила смерть от голода. Прибившийся к людям зверь прожил в поселке вахтовиков несколько месяцев, рассказал директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

Фото: vk.com
Медведица с медвежонком из Заполярья очаровали пользователей соцсетей

По словам руководителя зоопарка, в первый раз вахтовики сообщили в "Роев ручей" о медвежонке еще в феврале. Их смена закончилась, и база опустела. Когда люди вернулись, зверя в окрестностях не было. Как выяснилось чуть позже, он вышел на другую базу - в 40 километрах от первой, был тощим и изнуренным. Его выкормили, но появилась новая опасность.

"Медвежонок абсолютно ручной и никуда от людей не уйдет. А это неминуемая смерть, как только он подрастет. В таких случаях спасение только в одном - изъятие медвежонка из опасных условий", - поделился Андрей Горбань на своей странице в Facebook.

Парк флоры и фауны подключил все инстанции и службы. Удалось даже задействовать вертолет для эвакуации медведя на материк. Теперь, говорит Горбань, зверь спасен и обретет свой новый дом.

Сейчас животное находится в Москве. Специалистам Росприроднадзора предстоит решить вопрос о его постоянном месте жительства.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Минэнерго оценило идею введения шкалы энерготарифов для населения
В Совфеде оценили призыв Зеленского к Путину встретиться в Донбассе
Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Рогозин: 80% приборов российского сегмента МКС израсходовали ресурс
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19