В Ингушетии у реки Асса найдены древние неисследованные катакомбы

В Ингушетии сотрудники Археологического центра имени Крупнова обследовали правый берег реки Асса в районе северного склона горы Мескер-корт.

"В ходе работ выявлены новые памятники археологии и архитектуры, в числе которых катакомбы, каменные ящики и склепы, некоторые из которых выполнены на основе кирпичной кладки", - говорится в официальном сообщении.

Археологами также были обнаружены артефакты, которые позволят получить более подробную информацию о времени постройке склепов и дополнить историю республики. В частности, найдены кавалерийские сабли, наконечники стрел, керамика и другие предметы.

Отметим, что в древности река Асса считалась священной. Российский географ Александр Твердый пишет, что название притока реки Сунжа связано, вероятно, с сектой древних иудеев периода раннего христианства, которая была принесена на Северный Кавказ хазарами.

"В понятии ингушей "аьса" означает "богоотступник", но в прямом смысле это означает "язычество" или "язычники", "аьсами" были вайнахи, хевсуры, осетины, карачаевцы и балкарцы", - пишет ученый в работе "Топонимический словарь Северного Кавказа".