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21.04.2021 18:44
Рубрика: Происшествия

Избирательная справедливость

В Ставропольском крае поставщика контрафакта признали "потерпевшим"
Текст: Ева Копелевич
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8438)
В Ставропольском крае слушается уникальное дело. Там решением суда первой инстанции поставщик, по чьему заказу была произведена контрафактная продукция, не просто избежал сколь-нибудь заметного наказания, но теперь еще может получить десятки миллионов рублей с добропорядочной компании, занимающейся экспортом российской продукции.

Пострадавшая сторона уже направила апелляционную жалобу на весьма странное решение судьи ставропольского арбитража Артема Яковлева в Шестнадцатый апелляционный суд в Ессентуках.

Все началось в 2019 году, когда ООО "Дистрибьютор" не смогло вывезти из страны крупную партию минеральной воды. Таганрогская таможня установила, что бутылки с этикетками "Dr.Essent № 17 Essetuki type" и "Dr.Essent № 4 Essetuki resort" разлиты водой не из Ессентукского, а из Нагутского месторождения. Компанию привлекли к административной ответственности за незаконное использование зарегистрированного места происхождения товара. Воду признали контрафактной, а экспортера оштрафовали.

Но ведь не экспортер разливал минеральную воду - он приобрел ее у ООО "1-ая Ватер Компани". И когда у таможни возникли вопросы, ООО "Дистрибьютор" обратилось за разъяснениями к поставщику. "1-ая Ватер Компани" уже тогда давала свои пояснения, в том числе таможне. То есть, подчеркнем, она уже тогда знала о выявленных нарушениях.

Экспортер добропорядочно выполнил решение суда и выплатил штраф, но сразу же подал иск в арбитражный суд Ставропольского края к ООО "1-ая Ватер Компани". Вместо того чтобы обсудить с оштрафованным партнером условия компенсации понесенных убытков, поставщик контрафакта решил показать, "кто в доме хозяин". Судья Яковлев принял встречный иск "1-ая Ватер Компани" уже к ООО "Дистрибьютор".

Вместо того чтобы обсудить с партнером условия компенсации убытков, поставщик контрафакта решил показать, "кто в доме хозяин"

Дальнейшее развитие ситуации обескуражило даже видавших виды юристов. В кратчайшие сроки было принято постановление о том, чтобы взыскать с добросовестного экспортера 68 миллионов рублей, и за что? За… ущерб "деловой репутации" поставщика контрафакта. Как было сказано выше, "1-ая Ватер Компани" знала о претензиях таможни, но в рассмотрении дела арбитражным судом Ростовской области не участвовала. Хотя могла попытаться защитить там свое "честное" имя. Когда же решения арбитража были опубликованы на сайте, поставщик счел свою репутацию запятнанной.

Для взыскания суммы "убытков" "1-ая Ватер Компани" реализована весьма примитивная схема, говорят опрошенные юристы. Судья посчитал возможным взыскать с "Дистрибьютора" 68 миллионов рублей убытков, поверив заключению экспертизы, назначенной даже не судом, а частным нотариусом. Причем она не делает прямых выводов о наличии ущерба, а лишь указывает на снижение валовой выручки "1-ая Ватер Компани".

Сумма ущерба высчитана некоммерческим партнерством "Центр независимых судебных экспертиз, криминалистики и права". Частный нотариус Салават Карабаев не известил ООО "Дистрибьютор" об экспертизе, не дал возможности предложить кандидатуру эксперта и свои формулировки вопросов, подчеркивают юристы.

То есть, получается, ущерб компании нанесен из-за того, что она сама же продала контрафактную продукцию, выпущенную по ее заказу, а все снижение выручки обусловлено тем, что покупатели прочли об этом в архивах арбитража и в прессе? Это выглядит абсурдно даже для людей, далеких от юриспруденции, не правда ли? И почему потребовалось назначать "тайную" экспертизу у непонятного частного эксперта? Ведь его незаинтересованность, мягко говоря, вызывает вопросы.

- Единственной целью таких манипуляций, как мне представляется, может быть лишение ООО "Дистрибьютор" предоставленной ему законом гарантии на состязательность в арбитражном процессе, - говорит директор ООО "Дистрибьютор" Виталий Киселев. - Мы надеемся, что эта порочная практика будет пресекаться вышестоящими судебными инстанциями, а подобные действия получат должную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности. Суды должны служить основной цели - защите нарушенных прав и законных интересов, а не превращаться в инструмент наживы для не самых добросовестных участников процесса.

По словам старшего юриста адвокатского бюро "Юг", кандидата юридических наук Сергея Радченко, решение арбитражного суда Ставропольского края - уникальный и прискорбный прецедент, нарушающий базовые правила взыскания убытков.

- Впервые в известной мне практике отечественного правосудия суд взыскивает в пользу поставщика контрафакта ущерб деловой репутации только потому, что покупатель не привлек его к участию в других судебных делах, при этом размер ущерба определен не как расходы на восстановление репутации, а как размер снижения валовой выручки, - говорит Радченко.

В решении суда указано, что "…в решениях Арбитражного суда Ростовской области (по привлечению ООО "Дистрибьютор" к административной ответственности. - Прим. ред.), размещенных в картотеке арбитражных дел, отражены отрицательные для деловой репутации ООО "1-ая Ватер Компани" выводы судов о том, что производимая организацией продукция является контрафактной, что было также отражено в СМИ…". При этом в качестве распространенных истцом "порочащих" сведений об ответчике суд признал публикации СМИ, перепечатавших пресс-релиз АО "Кавминкурортресурсы" (не ООО "Дистрибьютор"!) о пресечении вывоза контрафактной минеральной воды. Хотя даже неизвестно, ознакомился ли суд с текстом этих статей, так как их распечаток вообще нет в материалах дела.

По словам юристов, жалобы на судью Артема Яковлева поданы в Высшую квалификационную коллегию судей, ведь его решение вызывает множество вопросов.

"Вишенкой на торте" в спорном решении арбитражного суда Ставрополья является арест активов ООО "Дистрибьютор", наложенный судьей Артемом Яковлевым уже после вынесения резолютивной части решения. Складывается впечатление, что истец сам до последнего не верил в возможность вынесения подобного парадоксального с точки зрения логики и права судебного акта, а получив его, поспешил арестовать имущество и средства ответчика. Ведь в вышестоящей инстанции решение, очевидно, может не устоять.

Основным видом деятельности ООО "Дистрибьютор" является экспорт российской продовольственной продукции на Донбасс. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Ростовской области.

Стоит отметить, что в прошлом году экспорт сельхозпродукции и продукции пищепрома из России впервые в истории страны превысил импорт. СМИ писали, цитируя высоких государственных руководителей, что экспорт сельхозпродукции для России стал выгоднее продажи вооружения и очень важен для нас. И понятно, что без эффективно работающей судебной системы невозможно представить успешное экономическое развитие страны и привлечение инвестиций в различные отрасли.

Дальнейшие события покажут, чем закончится это странное дело.

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