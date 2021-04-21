Экс-главу Коми Гайзера признали виновным по еще одному уголовному делу

Сыктывкарский городской суд вынес приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Его признали виновным в совершении должностного преступления, но от наказания освободили из-за истечения срока давности.

В следственный изолятор Сыктывкара экс-губернатора региона этапировали из Тверской области, где в колонии строгого режима он уже отбывает наказание в виде 11 лет за коррупцию. Но на этот раз в суде рассматривали дополнительно возбужденное в отношении его уголовное дело по статье 286 УК РФ - организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Как считают следователи, в январе 2013 года к главе региона обратился бизнесмен Александр Ольшевский с просьбой выделить территорию под строительство многоэтажного жилого дома. Мэр Сыктывкара Иван Поздеев по распоряжению Гайзера так и сделал.

Прокурор попросил признать Вячеслава Гайзера виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев заключения. Но так как срок привлечения фигуранта по этому делу истек 14 августа 2020 года, Сыктывкарский городской суд освободил Гайзера от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор пока в законную силу не вступил. Сам же Вячеслав Гайзер заявил, что будет обжаловать его.