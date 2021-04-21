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21.04.2021 15:06
Рубрика: Происшествия

Геодезисту из Петербурга дали условный срок за разглашение гостайны

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Бывший сотрудник петербургского филиала Центра геодезии и картографии Владимир Грабовский получил условный срок за разглашение гостайны. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, приговором Санкт-Петербургского городского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с испытательным сроком в три года. Кроме того, на два года осужденному запрещено иметь дело с государственными тайнами любого уровня.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
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Напомним, Грабовский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны". Дело слушалось в закрытом режиме, поскольку материалы проходили под грифом "совершенно секретно".

По версии следствия, Грабовский продал карты Генштаба советских времен петербуржцу, который интересовался одним из приграничных районов России. Покупателю также предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ, однако лишь заочно. Он объявлен в международный розыск, поскольку, по официальным данным, покинул пределы РФ и выехал в Нидерланды, где находится в настоящее время.

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