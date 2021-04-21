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Рубрика: Культура

Ирина Пегова и Михаил Пореченков снимутся в фильме Татьяны Колгановой

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге начались съемки фильма "Синдром отложенного счастья" для телеканала "Россия". Автором сценария и режиссером стала Татьяна Колганова, актриса Санкт-Петербургского "Небольшого драматического театра" (НДТ). Это ее дебютная работа - как сценариста и как кинорежиссера.
Фото: Пресс-служба телеканала "Россия" Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
Фото: Пресс-служба телеканала "Россия"

Как сообщает пресс-служба канала, сюжет следующий. Сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина седьмой год живет в Питере, работает сиделкой у немощных стариков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в ее жизни появляется подруга - массажистка, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья. Главную роль играет Ирина Пегова. В картине будут заняты Михаил Пореченков, Алексей Шевченков.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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- Я с детства люблю сочинять истории. Когда писала сценарий, представляла себя в главной роли, режиссерских амбиций у меня не было. Но очень быстро мне стало тесно в актерских рамках. Гораздо увлекательней воплотить весь придуманный тобою мир, а не один из сегментов. К слову, по первому образованию я режиссер театра, - рассказала Татьяна Колганова. - История "Синдрома отложенного счастья" - о заблудшей душе, забывшей о себе. Героиня фильма живет для дочери, во имя дочери и ее счастья, отказывая себе во всем. Даже мужа она ищет во благо дочери, готова жить с нелюбимым, лишь бы обеспечить ту квартирой. Как говорится в одной притче: "Неграмотный не научит читать. Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя".

В съемках участвует и сама Татьяна Колганова, а также ее коллеги по НДТ: Татьяна Рябоконь, Хельга Филиппова, Александр Белоусов, Вадим Сквирский, Константин Шелестун. Увидим и актрису Александринского театра Эру Зиганшину, актрису "Балтийского дома" Наталью Парашкину, а также певицу Татьяну Буланову.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Персона: Михаил Пореченков

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