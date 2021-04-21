Можно ли сделать из одной квартиры одиннадцать? Ответ на этот вопрос знают жильцы дома N 7-9 на улице Исполкомской, где гигантскую квартиру на втором этаже площадью 200 квадратных метров превращают в 11 комнаток-студий, к каждой из которых подводят воду и канализацию. Таких квартир в историческом центре с каждым годом становится все больше, по сути, это уже не способ обустроить коммунальный быт, а способ заработка.

Житель дома на Исполкомской Анатолий Попук обошел уже все возможные инстанции: был в администрации, в прокуратуре, в депутатских приемных. Все Анатолию Ивановичу и его соседям очень сочувствуют: шутка ли, в квартире под ним снесены все внутренние стены, по всей площади протянуты фановые трубы и залиты 40 сантиметров стяжки.

Анатолий Иванович говорит, квартира N 3 в доме давно имела статус "нехорошей", в начале девяностых там уже была незаконная перепланировка.

После нового ремонта, по расчетам Анатолия Ивановича, высота стяжки в этой отдельно взятой квартире составляет примерно метр. Это колоссальная нагрузка, в десятки тонн. А дом на Исполкомской построен в 1909 году и имеет статус здания дореволюционной постройки, не прошедшей капитальный ремонт. Анатолий Попук живет на третьем этаже, над той самой квартирой, он боится, что однажды она просто сложится под тяжестью стройматериалов.

Председатель совета дома Владимир Лотоцкий говорит, что стяжка - это не единственная головная боль. В квартире идет перенос мокрых зон, они будут располагаться над жилыми квартирами первого этажа, что является серьезным нарушением Жилищного кодекса.

Из выписки ЕГРН жильцы узнали, что у квартиры несколько собственников: Лотоцкий и Попук полагают, что это те, кто купили студии по этому адресу.

Как рассказали "РГ" в администрации Центрального района, в конце января в подозрительную квартиру смогли попасть проверяющие. Вместо собственников комиссию встретил представитель с нотариальной доверенностью. Все нарушения были налицо: перегородки снесены, законный санузел - тоже. Комиссия велела собственникам до 19 апреля привести квартиру в прежнее состояние. Если они этого не сделают, то администрация Центрального района оставляет за собой право подать в суд. И затем, если суд будет выигран, убирать санузлы и возвращать на место все перегородки собственников уже обяжут судебные приставы. В крайнем случае они могут произвести принудительный демонтаж.

Если в квартиру придут приставы, то обязанность демонтировать незаконную перепланировку ляжет на покупателей

Проблема перепланировок в коммуналках историческому центру Петербурга известна давно. Если раньше незаконный санузел или душевую кабину в комнате на свой страх и риск ставили жильцы, то сейчас в Петербурге появились фирмы, которые покупают гигантские квартиры, "нарезают" там студии и продают их. Выгода есть - дело в том, что квадратный метр в коммунальной квартире стоит чуть больше 100 тысяч рублей, а студии со всеми коммуникациями продают из расчета 150-160 тысяч рублей за "квадрат". По такой же схеме велась перепланировка и на Исполкомской, 7-9. В самой компании, осуществлявшей ремонт-перепланировку, "РГ" сообщили, что студии на Исполкомской уже распроданы. Тем не менее фирма активно ведет свою деятельность. Как следует из данных официального сайта компании, она предлагает клиентам студии по 32 адресам в центре Петербурга.

Вариантов два: люди могут купить студию, чтобы там жить, либо сдавать ее посуточно через профильную управляющую компанию. Тем, кто намерен сдавать купленный объект, в компании обещают доходность от 13 до 18 процентов. На официальном сайте компании подчеркивается: все перепланировки совершенно законны.

В случае с Исполкомской 7-9, это не так. Факт незаконной перепланировки установлен официально. Соседи не скрывают: они пойдут до конца, чтобы восстановить свои права, да и районные власти настроены решительно.

Правда, если в квартиру придут приставы, то обязанность демонтировать незаконную перепланировку ляжет не на инвестиционную компанию, которая втридорога продала студии-комнаты, крайними останутся жильцы-покупатели.

Мнение

Ярослав Костров, председатель движения "Центральный район за комфортную среду обитания":

- В том, что рано или поздно соседи смогут заставить новых покупателей вернуть квартиру в изначальное состояние, сомневаться не приходится. Но главная проблема - время. Судебные тяжбы могут длиться годами, в это время работы на объекте будут завершены и квартиру заселят. К большому сожалению, когда люди жалуются на незаконные перепланировки, проверяющие структуры не могут зайти в помещение, не могут ввести мораторий на дальнейшие работы, хотя это было бы логично. В результате незаконную перепланировку успевают доделать и даже выставить объект на продажу. При этой схеме страдают и новоселы, которым в перспективе все равно придется расставаться с автономными коммуникациями и жить в простой комнате в коммуналке. Страдают и соседи, ведь инженерные сети домов в историческом центре просто не рассчитаны на такую нагрузку. В выигрыше остаются только те, кто делает такие ремонты.