В Вологодской области мать через суд выселила дочь из квартиры за пьянство

Пенсионерка из вологодского города Сокол прибегла к крайним мерам и через суд выселила свою дочь из квартиры. Причина - аморальное поведение и пьянство, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

В своем иске пожилая женщина указала, что является собственником жилья, в котором зарегистрирована и ее дочь. Но она ведет аморальный образ жизни, приводит в квартиру посторонних лиц, пьянствует, угрожает матери расправой. Дочь неоднократно привлекалась к административной ответственности за семейное дебоширство, за последние десять лет более 50 раз, в том числе и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, за распитие спиртных напитков, нарушение общественного порядка.

Пожилая женщина не может жить в одной квартире с дочерью, но добровольно уходить та не желает.

Сокольский районный суд пришел к выводу об отсутствии у сторон общего бюджета, хозяйства, предметов быта, о прекращении семейных отношений между ними и принял решение выселить дочь из спорной квартиры.

Решение не обжаловано и вступило в законную силу.