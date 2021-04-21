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21.04.2021 17:31
Рубрика: Общество

Петербургские ученые создали новый способ зондирования земли

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Института геофизики и метеорологии Университета Кельна и Индийского технологического института в Харагпуре разработали алгоритм зондирования земли, который призван повысить точность инженерных изысканий.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Первые практические исследования проведены на полигоне МГУ в селе Александровка Калужской области. Ученые представили модель зондирования и сравнили ее с результатами бурения. Оказалось, исследователи составили точный прогноз.

Проблема достоверности геологических исследований очень актуальна для всех отраслей от строительства до нефтедобычи. Дело в том, что закладке свай в строительстве или бурении в добывающих производствах, предшествуют инженерные изыскания, они должны показать, где проходят подземные воды, какова толщина песка или глины. От этого зависит, как будет вестись строительство или обустраиваться буровая установка.

Сейчас предприятия используют чаще всего метод электротомографии, который на основе данных постоянного тока на поверхности земли и в скважинах позволяет определить различные породы по данным удельного электрического сопротивления. Но у этого метода есть серьезный недостаток - электротомография зачастую дает ошибки при определении толщины слоя, например, завышая в несколько раз толщину песка. Ошибка выясняется уже когда вовсю ведутся строительные работы.

Петербургские ученые в составе международной группы исследователей изучают другой метод - радиомагнитотеллурических зондирований, когда измеряются магнитные поля радиостанций. Этот метод появился относительно недавно и уже зарекомендовал свою эффективность на исследовании глубин до 30 метров. Международная группа ученых его модернизировала, добавив контролируемые источники тока, ими могут быть аккумуляторы или генераторы. В результате появилась технология, позволяющая получать довольно точные данные о породах на глубине 100-150 метров.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Environmental and Engineering Geophysics.

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