Петербурженка родила здорового ребенка после четвертого кесарева сечения

В Петербурге 32-летняя женщина родила четвертого ребенка методом кесарева сечения, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Сейчас уровень развития медицины позволяет женщине после такой операции снова стать матерью. И в Петербурге прошедшие через кесарево горожанки все чаще рожают второго ребенка. В редких случаях женщины решаются на третью беременность, ну а историю петербурженки с четвертым ребенком и вовсе можно назвать исключительной.

Счастливая мать знала, на что идет - она сама по профессии медик. Но петербурженка доверилась врачам, которые внимательно вели ее всю беременность.

Девочка появилась на свет в роддоме №10, при рождении она весила 2 килограмма 980 граммов. Обследование не выявило никаких патологий, и сейчас мать с дочерью выписали домой.