Началась навигация по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Ожидается, что число туристов в этом сезоне достигнет показателей докоронавирусного времени. В городе все готово для водных путешествий. Одно но: в "хлебное" время года активизируются и перевозчики нелегальные, и нарушители правил "дорожного движения" в акватории.

Что касается туризма. Прошлый сезон был для перевозчиков крайне сложным. Резкое снижение как продолжительности самой навигации из-за коронавирусных ограничений - на 75 дней, так и уменьшение числа желающих полюбоваться красотами Петербурга с воды привели к тому, что компаниям, организующим водные прогулки, пришлось выживать. По словам Владимира Родионова, президента Ассоциации владельцев пассажирских судов, прогулки на скоростных судах в прошлом сезоне совершили порядка 312 тысяч петербуржцев и гостей города, что составило лишь треть от аналогичного показателя 2019 года. Водные экскурсии по рекам и каналам выбрали 822 тысячи человек (около 45 процентов от показателя 2019 года). Общее число прогулок по воде - один миллион 134 (а это всего 41 процент от показателя 2019 года). Но на этот сезон прогнозы благоприятные.

- Если не будет дополнительных, жестких ограничений, связанных с эпидситуацией, мы планируем выйти на турпоток в 2,5-3 миллиона туристов за навигацию. Весь флот спущен на воду и ждет пассажиров, - прокомментировала ситуация Александра Бахмутская, директор Агентства внешнего транспорта Санкт-Петербурга.

Александра Бахмутская также отметила: полюбившиеся многим аквабусы (водные такси) канули в Лету еще в 2015 году. Возрождение их не предусмотрено. Это были субсидированные перевозки, проект не оправдал надежд, а четыре судоходные компании, работающие на данном проекте, стали банкротами. К тому же большинство воспользовавшихся услугами водного такси были гостями города, а не петербуржцами. То есть, по сути, такси превратилось в экскурсионный маршрут.

В высокий сезон активируются перевозчики нелегальные, и именно они зачастую создают потенциально аварийные ситуации в акватории. Так, в прошлом сезоне на стоянке для задержанных маломерных судов находилось 34 водных транспортных средства. И это уже была крайняя мера. Большая часть судовладельцев отделались профилактическими беседами. Не будет пустовать штрафстоянка и в этом году.

В прошлом сезоне за нарушения на воде были задержаны 34 водных транспортных средства

Как уточнил Александр Радько, начальник Центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу, много нарушений касается плавсредств весом менее 200 килограммов, которые не подлежат государственной регистрации. Во-первых, при контрольном взвешивании выясняется, что вес более 200 килограммов. Во-вторых, набирая в лодку пассажиров, владельцы (или другие лица, имеющие доверенность) могут вообще не иметь права на управление транспортным средством, более того - вообще не подозревать об элементарных правилах "дорожного движения" на воде. Такие плавсредства, выходя на территории интенсивного движения (а это прежде всего центр города), лавируя между "водными трамвайчиками", могут создавать угрозу безопасности.

Сейчас на согласовании документ, предусматривающий запрет на выход таких средств в ряд рек и каналов в центральной части Петербурга - по аналогии с действующим таким запретом для гидроциклов.

Понятно, что госслужбы, ответственные за порядок на воде, будут выходить в профилактические рейды. Но, как говорится, к каждому нарушителю полицейского не приставишь. Остается надежда на сознательность самих горожан и туристов. Как советует Александр Радько, решив воспользоваться услугами водного транспорта, пассажир должен обратить внимание на внешний вид капитана. Во-вторых, рекомендуется садиться на официальном причале (в Санкт-Петербурге в навигацию функционируют 19 причалов общего пользования). В-третьих, нужно попросить показать документ, подтверждающий, что разрешена перевозка пассажиров. Нужно помнить: водный транспорт тоже таит опасность, и в случае аварии речь будет идти о здоровье и даже о жизни. Для сведения: в прошлом году силами МЧС на воде спасено 75 граждан, в том числе 53 - с маломерных судов.

Чтобы не попасть впросак, специалисты водного транспорта советуют перед поездкой посмотреть перечень официальных экскурсионно-прогулочных маршрутов (их можно найти на сайте Перечня маршрутов водного транспорта Санкт-Петербурга). На сегодняшний день их 34. Там же размещена информация о судоходных компаниях и можно купить билет. Как пояснила Александра Бахмутская, на участие в навигации уже поступило 26 заявок от судоходных компаний.