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21.04.2021 19:42
Рубрика: Культура

В Большом театре кукол Петербурга пройдет фестиваль для подростков

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Большом театре кукол Петербурга 21 апреля стартует фестиваль независимых театральных коллективов "Подростковый Weekend". За четыре дня здесь покажут самые неожиданные постановки для зрителей младшего и старшего школьного возраста, сообщает оргкомитет фестиваля.

Фото: Пресс-служба Dance Open
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Открывается "Подростковый Weekend" постановкой "Пакетик, который хотел быть нужным". Создатели - фонд "Альма-Матер" - называют постановку наивной историей в жанре Recycling Drama. В центре сюжета - история полиэтиленового пакетика, который ищет чудесный остров для перерождения. В спектакле задействованы семь актеров, у четверых из которых имеется расстройство аутистического спектра. Но это не помешало создать спектакль, позволяющий подросткам задуматься о глобальных проблемах экологии и месте человека в этом мире.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть также постановку "Лис PEACE" от Театрального проекта "27", рассказывающая о дружбе лиса и мальчика. Главная тема в спектакле - разлука.

Помимо театральных постановок, для участников фестиваля пройдут мастер-классы по хип-хопу и созданию стикерпаков для мессенджеров, состоится презентация графического романа "Война VS Детство".

Как говорят организаторы фестиваля, подростковый возраст не до конца отрефлексирован в искусстве. Проекты, которые представят на сцене Большого театра кукол в ближайшие дни, призваны показать те сложности, с которыми сталкиваются юноши и девушки, и хоть немного заглянуть в их непростой мир.

Фестиваль продлится до 25 апреля.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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